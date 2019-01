Ökölvívás - A tokiói olimpiára adna bokszolót a soproni Gyevát SE

Óriási szervezőmunkába kezdtek, az edzéseket a Lackner Kristóf Általános Iskola tornatermében, a kick-boxosokkal közösen tartották.



A kezdeményezésről a soproni ökölvívás legendája, Gyevát Gyula is tudomást szerzett és tudásával, tapasztalatával – a háromszoros olimpiai bajnok Papp László szövetségi kapitány segítője volt a válogatottnál – a szervezők mögé állt. A létszám ugrásszerű növekedése lehetővé tette, hogy 2001 februárjában a kick-box egyesület keretein belül megalakuljon egy új ökölvívó-szakosztály, mely alig kezdte meg a működést, máris nagy tragédia érte. Fél év sikeres közös munka után váratlanul elhunyt Gyevát Gyula, aki még a halálos ágyán is a kis csapat jövőjével foglalkozott.



Az alapítók lelkierejét mutatta, hogy a tragédia bekövetkezte után egy új, önálló egyesület létrehozásáról döntöttek, amelynek névadója csak Gyevát Gyula lehetett. A megalakulás létrehozásán nagyot lendített, hogy az ötszörös magyar bajnok Borsós Ferenc elvállalta az elnöki tisztséget.



A Gyevát Gyula Ökölvívó Iskola vezetőedzőjének Egresits Tamást nevezték ki. A jó szakmai munkát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség rangos kitüntetéssel jutalmazta Egresits Tamást, több nemzetközi versenyre delegálta válogatott edzőként.



A szövetség vezetése hosszú távú munkát ajánlott a vezetőedzőnek, de ő megköszönte a megtisztelő bizalmat és a soproni csapat munkájának irányítását helyezte előtérbe. A fiatalok létszáma Kiss László edző több mint egy évtizedes munkája óta töretlenül sikeres, már tízéves kortól foglalkoztat gyerekeket. Az egyesület versenyzői az elmúlt másfél évtized alatt országos bajnokságokon 25 arany-, 28 ezüst- és 57 bronzérmet szereztek.



Nemzetközi szinten egy világbajnoki bronzérmet, nemzetközi kategóriában egy ezüstöt, négy bronzot gyűjtöttek a versenyzők. Az egyesület legnagyobb sikerét Némedi Csilla sporttörténelmi profi világbajnoki győzelme jelentette. A 2018-as év sikereinél az i-re a pontot Pribojszki Kata magyar bajnoki címe tette fel. A bajnoknő további sikeres fejlődését egy elhivatott vállalkozó anyagilag is támogatja, az ő súlycsoportja ugyanis szerepel az olimpián az ökölvívás programjában. A versenyző célja – és ezért mindent meg is tesz –, hogy kijusson a tokiói ötkarikás játékokra.



Az egyesület ügyeinek intézését a közelmúltban visszavonult nemzetközi bíró, Pete László szakosztályvezetőként irányítja. A sok küzdelemnek és kitartásnak, valamint a jó nevelőmunkának köszönhetően az egyesület mára a saját tulajdonú, jól felszerelt Höflányi úti csarnokban tartja edzéseit és várja az ökölvívásra elhivatottságot érző fiatal tehetségeket.



Mottójuk: „Fájdalmas ez a sportág, az eredmények könnyeket, izzadságot, vért követelnek, amelyen a hit, a kitartás, az alázat tud győzedelmeskedni!"