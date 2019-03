Ő a test és lélek gyógyítója a mosonmagyaróvári női kézilabda csapatnál - fotók

Egy kézilabda csapat sikereinek hátterében olyanok is dolgoznak, akik a legtöbbször kevés nyilvánosságot kapnak. Rendkívül fontos pedig a munkájuk, a jelenlétük és ez hatványozottan igaz MKC masszőrének, Tóth Ferencnek az esetében."Nehéz volt az elmúlt időszak, mert én igaz nagyon régóta dolgozom már a sportban, de egy csapatnál, ennyi sérülésre nem is emlékszem – mondja Tóth Ferenc. Nálunk a tél elején volt a mélypont, amikor egyszerre kilenc játékosunk volt sérült vagy beteg. Nagyon sokat dolgoztunk tehát azért, hogy kezeljük ezt a krízis helyzetet és így mostanra sikerült utolérni magunkat. Igaz tegnap is nyolcan voltak nálam és a gépek is folyamatosan ki vannak használva, de ebben a sportágban számítani kell arra, hogy sérültek a térdek, a bokák vagy a vállak. A mi játékosaink azonban nagyon kemény lányok, hiszen sokan el sem tudják képzelni, hogy Tilinger Tamara, Farkas Veronika vagy a kapusaink, Scholtz Andrea és Lucia Gubiková milyen fájdalmakkal léptek pályára."Új orvosa van a csapatnak és több egészségügyi berendezést is beszerzett a klub. Kialakult már egy hatékony munkakapcsolat köztetek és a gépek is hasznosan működnek?"Dr. Rumi Márk nagyon precíz orvos és mindig a rendelkezésünkre áll, szükség esetén azonnal elérhető, sőt heti rendszerességgel kontroll vizsgálatokat is tart a klubban. A lányok is kedvelik és érezhetően a dokit is megfogta a csapatunk, a mérkőzésink hangulata és így ő is szívesen van itt velünk. Remekül lehet tehát együtt dolgozni vele és sokkal jobb is nekünk, hogy egy kézben vannak az orvosi dolgaink. A gépek beszerzése pedig remek befektetés volt, mert nagyon jól működnek és ezért rengeteget segítenek. A lányok különösen a vizes – jeges regeneráló gépet a Gem Ready-t kedvelik, amely a gyakori ütközések és húzódások esetében gyorsítja a gyógyulást. A feltételek tehát megvannak ahhoz, hogy jól tudjam végezni a munkámat. Már csak egy nagyobb teljesítményű jégkészítő gép hiányzik, valamint az, hogy megkapjuk a mellettünk lévő öltözőt és akkor ezek optimálissá is vállnak."A sportolók pontosan tudják, és azt gondolom, hogy a szurkolók is sejtik, hogy a masszőrök egyénisége, komoly hatással van egy csapat hangulatára. Ezen a téren is sok volt a feladatod?"Én a sportban nőttem fel és így pontosan tudom, hogy mennyire fontos a vidámság, a pozitív beállítottság. Az interneten sok ilyen jellegű motivációs anyagot is küldök a lányoknak a csoportunkba és egyénileg is. Úgy érzem, hogy korrekt a kapcsolatom velük és erre nagyon vigyázok, hiszen a gyúrópadon valóban sok bizalmas dolog is elhangzik. Néha a lelkeket is ápolom tehát és ez szerintem ez feladata is egy masszőrnek, hiszen sok időt tölt el a sportolókkal. Persze néha az idegeimre mennek és megy a zrikálás is, de én pontosan tudom, hogy ez a csapat egy nagyon jó közösség és az elmúlt hetek sikerei ezt most meg is erősítették."Látjuk ezt a pályán és szerencsére most az eredmények is visszaigazolnak téged. Ki fog tartani a csapat ereje a bajnokságból még hátralévő nagyon fontos szakaszban?"A gondok, a bajok a hosszú sikertelen időszak kovácsolta össze igazán a mi csapatunkat. A sok sérülés közben kiderült, hogy tudnak számítani egymásra és közben fel is tudták dolgozni a kudarcokat. A Dunaújváros és a Kisvárda elleni, összeszorított fogakkal megszerzett győzelmek pedig levették a vállukról a nagyon nyomasztó terhet. Sokat számított az, hogy egészségileg utolérték magukat, de az elmúlt időszakban a szemléletük és sok tekintetben a hozzáállásuk is változott. Nyugalom és rend van a hétköznapokban és ez a mérkőzéseken is meglátszik, mert a lányok most élvezik a játékot és ezért felszabadultan kézilabdáznak. Biztos vagyok abban, hogy így el fogjuk érni a célunkat és remélem, hogy még néhány, az előző időszakhoz hasonló, bravúros mérkőzést is fogunk játszani."