Nyugdíjas lesz az ETO legendás futballistája - interjú

– Készül már a nyugdíjas évekre? – kérdeztük a jelenleg is az ETO-nál, immár egyéni edzőként dolgozó Szabó Ottót.

– Azt azért nem mondanám, hogy készülök, inkább úgy fogalmaznék: eljött az idő. Nem egyszerű belegondolni, hogy idén már hatvannégy éves leszek...

– Szinte az egész életét a futballpályákon töltötte. El lehet szakadni a labdarúgástól az egyik pillanatról a másikra?

– Fogalmam sincs. Most még csak játszadozom a gondolattal, hogy milyen lesz, ha majd nem kell kimennem a pályára. Ami biztos, teljesen azért nem szeretnék lemondani a futballról, az ETO-ról, de minden nap már nem fogok kijárni a stadionba, s hétvégenként sem akarok csapatokkal utazgatni. Nyilván ha lesz rá igény, vagy szükség lesz rám, természetesen megyek és segítek, amiben tudok.

Szabó Ottó igazi legenda lett Győrben. Fotó: H. Baranyai Edina

– Sokan vágynak hasonló karrierre. Készített már egyfajta összegzést a pályafutásáról?

– Szerencsésnek mondhatom magam, mert miután játékosként tizenhat évet húztam le az ETO-ban, azután is a futball, a klub mellett maradhattam. Azt csinálhattam, amihez igazából értek. Sokat dolgozhattam az utánpótlás-nevelésben, de többször voltam pályaedző a felnőtt csapatnál. Volt részem sikerben, s játékosként és edzőként nyilván kudarc is ért, szerencsére előbbiből akadt azért több. A Verebes-időszak, a bajnoki címek felejthetetlenek számomra.

– A klubhűség egyik megtestesítője. Sohasem fordult meg a fejében, hogy másik, netán nevesebb együttesben szerepeljen?

– Akkoriban nem volt egyszerű külföldre igazolni, pláne nem vidékről. Nyilván gondoltam rá, hogy jó lenne, ha nem is egy európai élcsapatban, de a kontinensen középcsapatnak számító klubban is kipróbálni magam. Azt gondolom, egy ilyenben az akkori, két bajnoki címig jutó ETO-ból mindenki megállta volna a helyét. Valószínű, szakmai és anyagi szempontokból is más lett volna az életem, de nagyon sokat azért nem agyaltam ezen.

– Anélkül, hogy a zsebében turkálnék, tudja már, hogy kétszeres bajnok sportolóként mekkora lesz a nyugdíja?

– Egyik ismerősömmel csináltattam egy előzetes kalkulációt, s ha tényleg annyit kapok, azt gondolom, a mai nyugdíjak figyelembe véve elégedett lehetek. Nem fogok luxusban élni, de elfogadhatónak tűnik az összeg.



– Igazi legenda Győrben. Mit jelent, jelentett önnek az ETO?

– A családom mellett szinte mindent. A nyolcvanas években az eredmények és a játék láttán Győrben mérhetetlen szeretet vett minket körül. Ebből még sok minden megmaradt, bár a fiatalabbak már nem nagyon ismernek meg. Az idősebb generáció tagjai közül azonban, például a vásárcsarnokban, ahová gyakran járok, sokszor megállítanak. Olyankor megkérnek, meséljek a régi időkről, a hajdani győzelmekről.



– Akadt, aki örökölte tudását, a labdarúgás iránti elkötelezettségét?

– Az unokám nyolc éves lesz szeptemberben, s természetesen az ETO-ban futballozik, de még nem tudni, egyáltalán labdarúgó lesz-e belőle. A fiam is játszott korábban, munkája mellett amatőr szinten edzősködik.



– Jelenleg csupán a másodosztályban szerepel az ETO, mit gondol, mikor lehet újra NB I-es egykori csapata?

– Bízom benne, hogy jövőre már ismét élvonalbeli csapat lesz az ETO. Én mindig pozitív voltam, akkor is, amikor nagy bajban volt a klub. Bár nem leszek közvetlenül a csapat mellett, a lelátón természetesen minden meccsen ott a helyem.