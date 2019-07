Norvégiából kajakozik Dunakilitire, közben a Bátor Tábornak gyűjt Richárd - fotók

„Ezután kaptam állást az eredeti szakmámban, mint fogtechnikus. Ez a legrosszabbul fizető állásom volt Norvégiában. Ácsok, villanyszerelők, még a halfeldolgozó üzemben a szalagmunkások is jobban keresnek kint. Úgyhogy ha már a túlélésért kellett dolgoznom, akkor inkább váltottam egy egészségre kevésbé ártalmasabb terepre: főállású kajaktúra-vezető lettem" – folytatta Richárd, aki szerint ennek az volt a hátránya, hogy szezonális és szezonfüggő, viszont nyugodtabb és egészségesebb.



„Az egyik legnagyobb nehézség az elektromos felszerelés, mobil, fényképezőgép töltése. Napelemem van, de nem vízálló, tehát mikor evezek, nem tölt, este, mire partra érek, itt északon még este 11 után is tudom használni, ha épp nem borús az idő, viszont délen a sötétben már nem fogom tudni. Nagy feladat lesz ennek a megoldása" – kezdte a rajkai Varga Richárd, aki tizenkettedik éve él Norvégiában. Mint mondta, egy halfeldolgozóban dolgozott az első hét évben, s már a nyári szünetében kajaktúrákat vezetett a Lofoten-szigeteken.„Ezután kaptam állást az eredeti szakmámban, mint fogtechnikus. Ez a legrosszabbul fizető állásom volt Norvégiában. Ácsok, villanyszerelők, még a halfeldolgozó üzemben a szalagmunkások is jobban keresnek kint. Úgyhogy ha már a túlélésért kellett dolgoznom, akkor inkább váltottam egy egészségre kevésbé ártalmasabb terepre: főállású kajaktúra-vezető lettem" – folytatta Richárd, aki szerint ennek az volt a hátránya, hogy szezonális és szezonfüggő, viszont nyugodtabb és egészségesebb.

Richárd 4600 kilométert fog kajakban tölteni, míg Norvégiából Magyarországra ér, a projektet Endurance Mission Paddling Upstreamnek nevezte el. „Nehéz megmondani, mennyi ideig fog tartani, sok mindentől függ. A tengeren az időjárástól, áramlatoktól, a folyókon, csatornákon a folyó sebességétől, hogy mennyire lassítja le a tempómat, vagy hogy egyáltalán tudok-e sodrásnak felfelé evezni. A Rajnán vannak szakaszok, ahol 15 óránkénti kilométeres folyás ellen kellene haladnom. Azt hiszem, ez lesz a legnehezebb szakasz, az is előfordulhat, hogy itt a parton kell húzzam a kajakot. Na és persze attól is függ, mennyi időbe telik a zsilipeknél ki- és bepakolni, átemelni a kajakot. Remélem, maximum hét hónap alatt teljesítem a távot" – mesélte Richárd, aki leszögezte: mindig is szeretett volna hosszabb utat megtenni kajakkal. „Mondjuk úgy, most van rá időm és energiám. És amikor kitaláltam, jó bulinak tűnt háztól házig kajakozni."







A rajkai férfi az utazása során gyűjt is, mint mondta, az indulás előtt az fogalmazódott meg benne, hogy két szervezetnek szeretne, egy norvégnak és egy magyarnak. „A Bátor Tábor több szempontból is megfelelt. Legfőképp, hogy szabadidős tevékenységekkel, táborozással segítenek beteg gyerekeknek a gyógyulásban. Hiszem, hogy ép testben ép lélek, és ez fordítva is igaz. Másrészt nagyon egyszerűen áttekinthető a felület külföldiek részére is. Bízom benne, hogy a teljesítményem olyan emberek figyelmét is felkeltheti, akik megtehetik, hogy adakozzanak egy jó ügyért. Ez már be is jött, az Instagram hatására azt hiszem, amerikai befizetés is érkezett. Ezt már sikernek könyvelem el" – tudtuk meg Richárdtól.

Richárd esténként sátorban alszik, ha nagyon muszáj, akkor függőágyban, s kis kempinggázon vagy fatüzelésű kályhán főz. „Sokszor nehéz alkalmas helyet találni a sátrazáshoz, ha megfelelő a terep, tuti tehenek vagy birkák vették birtokba. Ahogy haladok délebbre, egyre sűrűbben lakott a vidék, egyre nehezebb lesz jó helyet találni" – tudtuk meg. „A legnehezebb sokszor a vizelettartás. A nagyobb fjordok átkelése több óráig is eltarthat, a leghosszabb eddig hét óra volt, s ezalatt nincs mód partra szállni. A legjobb viszont az egészben, hogy új helyeken járok, felfedezhetek későbbi célpontokat, hogy merre lenne érdemes hosszabb időt eltölteni, túrákat szervezni, hogy mások is átélhessék. És mind ez idő alatt a hatásomra pár gyermeknek kellemesebb lesz a gyógyulása" – mondta Richárd.



A férfi 2013-ban kezdett Norvégiában kajakozni (amikor itthon élt, a Szigetközben már fiatalkorától evezett), egyrészt egy baráti túrainvitálás miatt választotta ezt a sportot, másrészt akkor éppen egy szigeten élt, ahol nem sok mindenre volt lehetőség, víz viszont volt bőven. „Mielőtt kijöttem, magashegyi túrákat csináltunk a haverokkal. A Gerecse 50-et is megcsináltam párszor. Szeretem az olyan sportokat, ahol a saját teljesítményem a számottevő, az doppingol, hogy meg tudom csinálni a feladatot" – zárta Richárd.