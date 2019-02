Női labdarúgás - Jól sikerült az évkezdés

A gólokat Erdész Fanni, Bódai Viktória és a felnőttcsapatban bemutatkozó Gaál Rebeka szerezte.



A felnőttek mellett az ifisták is szép eredményt értek el a Brno korosztályos együttese ellen, hiszen 3–0-ás vendégvezetés után Feketevízi Tímea duplájával és Vida Boglárka találatával egyenlített a zöld-fehérek U19-es csapata.



Horváth Tamás vezetőedző így értékelte a látottakat:



– Első mérkőzésnek megfelelt, több hibát vétettünk védekezésben és támadásban is. Sérülések, betegségek miatt sok hiányzónk volt, így három tizenöt éves lány is lehetőséget kapott, akik nagyon ügyesek voltak. Bizalommal tölt el, hogy ilyen tehetséges fiatalok vannak az utánpótlásban.