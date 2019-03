Női labdarúgá - Jól tartotta magát az ETO

A 13. fordulóval hétvégén elrajtolt a Jet-Sol Liga tavaszi kiírása.



FTC-Telekom–ETO FC Győr 3–1 (1–0)

Budapest, NB I-es női mérkőzés. V.: Somogyi.



FTC: Sami A. – Szeitl (Buzás, 46.), Csiki A., Aleksic, Nagy V., Csigi, Fenyvesi, Pusztai, Kocsán, Szabó P. (Rőhberg, 83.), Poljak (Fogl, 70.). Edző: Dörnyei Balázs.



ETO: Csontos – Fél A., Kovács L., Sárosi, Csizi, Bódai, Plóner (Flavia, 69.), Gődér, Tillinger (Kalmár, 85.), Süle, Horváth C. (Fleck, 83.). Edző: Horváth Tamás.



Gsz.: Poljak (8.), Kocsán (48.), Csigi (69.), ill. Gődér (73.).

A győri együttesből Fél Patríciának és Erdész Fanninak sérülés, Dénes Dorkának pedig betegség miatt kellett kihagynia a találkozót, amelyen jól tartotta magát Horváth Tamás csapata. A Rába-partiaknál bemutatkozott az új igazolás, Villaca de Faria Flavia is, aki az amerikai Grace College-tól érkezett. Az utolsó egyetemi félévét Budapesten töltő középpályás nyárig biztosan Győrben futballozik.



További eredmények: Szent Mihály–Astra 0–4, MTK–DVTK 0–2, MLE–Haladás-Viktória 0–3.



Teljes fordulót rendeztek a hétvégén az NB II Nyugati csoportban is, felemás megyei eredményekkel.



FC Ajka–SC Sopron 0–4 (0–2)

Ajka, NB II-es női mérkőzés. V.: Wehovszky.



Ajka: Grünvald – Simon I., Hannig, Bozsoki, Ferencz (Kovács N., 78.), Gyenese (Bódi B., 46.), Schultz, Szájli (Belovics, 25.), Szabó A. (Berzsenyiné, 78.), Kovács-Fáber (Fekete A., 85.), Vattai. Edző: Udvardi Ervin.



Sopron: Németh V. (Tóth L., 55.) – Ihász Melinda, Kocsis P., Sábján R., Németh Z., Fekete H., Grubits, Pásztor (Jagadics, 82.), Kovács K., Farkasi (Ihász Mónika, 65.), Páli. Edző: Horváth Gábor.



Gsz.: Farkasi (10.), Grubits (31.), Sábján R. (50., 62.).



MTE 1904–Mol Vidi FC 0–4 (0–3)

Mosonmagyaróvár, NB II-es női mérkőzés. V.: Bazsó.



MTE 1904: Hérics – Németh K., Kardos A., Vajas, Bazsó, Berke, Schwendtner, Simon V., Molnár F. (Tarcsi, 46.), Kardos E., Fekete M. Edző: Tóth-Toki Gábor.



Vidi: Szalai F. – Földesi (Császár, 60.), Gergics (Szabó B., 60.), Orgoványi, Békefi (Földvári, 46.), Trampler, Pécsi (Gyarmati, 69.), Szabó B. (Szehofner, 69.), Jánosi, Székely, Romanoczki. Edző: Gajdóczi Tibor.



Gsz.: Szabó B. (22.), Pécsi (33., 51.), Trampler (38.).



További eredmények: Ziccer NLSE–ZTE 1–2, PELC–Balatonfüred 4–2.