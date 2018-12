Női kosárlabda NB I - Több mint ötven ponttal nyert a Sopron

Sopron Basket–ELTE-BEAC Újbuda 96–45 (27–14, 23–16, 26–11, 20–4)

NB I-es női mérkőzés, Sopron, 500 néző. V.: Minár, Esztergályos, Győrfy.



Sopron: Fegyverneky 3/3, CASAS 11/3, Czukor 10/3, DUPREE 6, HATÁR 24. Cs.: Turner 5/3, Varga K. 3/3, CRVENDAKIC 8, Dubei 5/3, ZAHUI 11, Weninger 6, Licskai 4. Edző: Roberto Íniguez.



BEAC: PAPP K. 15/3, Szabó D. 7/3, Dúl, Laklóth 5/3, Kovács V. 2. Cs.: György, Vincze, BECKLEY 14/12, Suppán, Mandic, Angyal, Tóth D. Edző: Balogh Judit.



A régi, nagy soproni sikerek részeseit, de most a BEAC-ot vezető Balogh Judit–Vajda Anna kettőst és a soproni együttes új spanyol hátvédjét, Queralt Casast is nagy tapssal fogadta a közönség.



Roberto Íniguez: – Nincsenek most jó érzéseim a csapatommal kapcsolatban. Ez a hozzáállás nem az, amit elvárok tőlük nap mint nap. Az Euroligában jól dolgozunk, de amit a hazai bajnokság utolsó két mérkőzésén mutattunk, az szégyen.



Balogh Judit: – A Sopron nem a mi súlycsoportunk és belátható időn belül nem is lesz. A végére kicsit elfáradtunk, illetve a szerkezetet folyton meg kell bontanunk, ami érződik a játékunkon.