Női kosárlabda NB I - Sorozatban ötödször bajnok a Sopron - fotók, nyilatkozatok

A Sopron hazai pályán legyőzte csütörtökön a DVTK-t a női kosárlabda NB I döntőjének harmadik mérkőzésén, ezzel 3-0-ás összesítéssel megnyerte a párharcot, és megvédte címét.(22–7, 9–14, 24–12, 12–20)Sopron, Novomatic-aréna, női NB I, döntő, 3. mérkőzés, 1500 néző. V.: Papp, Tőzsér, Minár.Sopron: Turner 11/3, CASAS 12, CRVENDAKIC 17/9, Dupree 8, Határ 8. Cs.: Fegyverneky, ZAHUI 9/6, Dubei, Czukor, Varga, Weninger 2. Edző: Roberto Íniguez.DVTK: Medgyessy 7, Walker-Kimbrough 5/3, Skorics 6, MOKANGO 19, Putnina 7. Cs.: Szűcs 4/3, Szabó F., Zele, Kányási 5/3, Kiss A. Edző: Cziczás László.Az egyik fél három győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Sopron javára. Roberto Íniguez : – Fantasztikus csapattal dolgozhattam együtt, remek volt a kémia a játékosok között. Nagyon dolgozott mindenki azért, hogy ezt a sikert elérjük. Nagy szó, hogy veretlenül végeztünk az élen, ez ezelőtt csak kétszer sikerült. Ami a jövőt illeti, most nincs itt az ideje, hogy erről beszéljünk, a legfontosabb, hogy ezeket az eredményeket kiélvezzük.Cziczás László: – Nincs bennem hiányérzet, büszke vagyok az eredményünkre, kihoztuk a szezonból a legtöbbet. Megérdemelten lettünk ezüstérmesek, s ezt a medált feleségemnek és kislányomnak ajánlom. Fegyverneky Zsófia : – Nagy dolog ebben a rendkívül erős magyar bajnokságban veretlenül aranyérmesnek lenni, fantasztikus idényen vagyunk ismételten túl. Nekem december óta voltak gondjaim a sérülésemmel, előfordult, hogy edzeni sem tudtam, de az eredménysorunk mindenért kárpótol. Jó érzés ehhez a csapathoz tartozni.Legjobb dobók: Crvendakic 17, Casas 12, Turner 11, illetve Mokango 19 Az Euroliga Final Fourban nemrég rendezőként negyedik Sopron pénteken 74-60-as hazai győzelemmel kezdte meg sorozatban ötödik, összességében pedig a huszadik bajnoki döntőjét. Hétfőn a finálé második mérkőzésén Roberto Iniguez együttese 62-45-re nyert Miskolcon, így karnyújtásnyira került 13. aranyérmétől az NB I-ben.A csütörtöki csatát nagy elánnal és jól játszva kezdte a bajnokcsapat, amely amellett, hogy remekül támadott, védekezésben is kiválóan teljesített, így 22 dobott pontjára a DVTK mindössze héttel tudott válaszolni. A második negyedre feljavult Cziczás László együttesének játéka, amely nem sokkal a nagyszünet előtt hat pontra zárkózott. Az utolsó kosarakat azonban a házigazda szerezte, és az első félidő után tíz ponttal vezetett.A harmadik játékrészre ismét magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a címvédő, és Aleksandra Crvendakic vezérletével a negyed derekára húszpontos előnyt alakított ki. A miskolciak ugyan a negyedik negyedben is küzdöttek, de Roberto Iniguez az utolsó másfél percben azt is megtehette, hogy sort cseréljen, és minden nevezett játékosának lehetőséget adjon. A találkozó legeredményesebb kosárlabdázója a DVTK 19 pontig jutó centere, Chanel Mokango volt.A Sopron az NB I küzdelmeit és a februári Magyar Kupát is beleértve 32/0-s mérleggel, veretlenül zárta a hazai szezont. A zöld-sárgák sorozatban ötödik bajnoki aranyérmüket szerezték meg, és 1993, 1999, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, valamint 2018 után fennállásuk 13. aranyérmét gyűjtötték be. A DVTK története során ötödször nyert ezüstérmet a magyar bajnokságban.