Női kosárlabda NB I - Soproni győzelem, újabb győri vereség

Sopron Basket–NKE-FCSM Csata 93–55 (24–22, 32–10, 20–12, 17–11)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 500 néző. V.: Farkas, Söjtöry, Kovács N.



Sopron: Fegyverneky 4, TURNER 13/3, Czukor D. 6/6, Zahui 4, DUPREE 10. Cs.: CRVENDAKIC 16/6, HATÁR 15, T. Jovanovic 9, Dubei 6/6, VARGA K. 6/3, WENINGER 4. Edző: Roberto Íniguez.



Csata: Mányoky 2, AUSTRIA 15/9, N. Jovanovic 9/6, Nagy-Bujdosó 6/6, Lang 8. Cs.: Lelik 5, Antic 4, Horváth B. 4, Barnai 2, Radocz F., Angyal B., Solymosi N. Edző: Tursics Krisztián.



A soproni csapat, két nappal azután, hogy bebiztosította helyét Európa nyolc legjobb csapata között az Euroligában, azzal a tudattal lépett pályára, hogy ha legyőzi a közelmúltban jelentősen megerősödő Csatát, megnyeri a bajnoki alapszakaszt.



Az első tíz perc amolyan gálameccs jellegű, szinte védekezés nélküli játékot hozott, ha szűken is, de jobbára a soproniak vezettek. A második etapot 5–0-val kezdve fordítottak a fővárosiak, ám ezt követően európai élcsapathoz méltó, 18–0-ás „száguldást" bemutatva jelentős előnyt szerzett a Sopron, mely a szünetig húsz pont fölötti előnyt szerzett.



A folytatásban is lendületben maradt, s 10–3-mal indítva a második félidőt le is rendezte az összecsapást a felszabadultan játszó hazai együttes. A záróetapban Határ, majd a soproni pad ellen megítélt technikai „némi" elégedetlenséget váltott ki a hazai szurkolókból. Ezt leszámítva a bajnokcsapat biztos győzelmének tapsolhatott a publikum.



Roberto Íniguez: – Lassan kezdtük a mérkőzést, lehet, még a csütörtöki találkozó fáradalmai munkálkodtak bennünk. Utána feljavultunk minden téren. Élveztem, amit támadásban nyújtottunk. Jó munkát végeztünk, a lepattanókat is nagyon jól szedtük.

Török Ágnesék (fehérben) nem tudták megszorongatni a szekszárdiakat. Fotó: Mészáros Mátyás



CMB Cargo-UNI Győr–Szekszárd 68–78 (13–19, 10–22, 23–22, 22–15)

Győr, NB I-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Győrffy, Ádám, Frányó.



UNI Győr: Brown 13/3, Raksányi 7/3, TÖRÖK Á. 13/3, Spanou 11/6, Gray 4. Cs.: MANDIC 8, Krnjic 10, Varga Zs. 2, Czank. Edző: Milos Pavlovic.



Szekszárd: Studer Á. 6, Eldebrink 9/6, GEREBEN 13/3, MCCALL 13, BISHOP 17. Cs.: Kis V., DOJKIC 11/6, Mansaré, Theodoreán 5/3, Bálint R. 4. Edző: Djokic Zeljko.



A vendégek kezdtek jobban, a negyed felénél 15–4 volt a Szekszárd javára. A szakasz hajrájában egy 6–0-val feljöttek a győriek.



A második negyed elején Török pontjaival zárkózott tovább az UNI Győr (18–19), mely a vezetést is átvehette volna, de kimaradtak a ziccerek. A vendéggárda rendezte a sorokat, s megint elhúzott (19–32). A szünet előtt minden addiginál nagyobb volt a különbség (21–41).



A harmadik negyedet is 5–0-val kezdte a zöld-fehér gárda, mely feljött tíz pont közelébe (39–51). A szekszárdiak azonban újra begyújtották a rakétákat (41–60).



Az utolsó felvonásban is nagyon pontatlanul dobtak a győriek, így a felzárkózásra nem volt esélyük (33. perc: 50–66). A Szekszárd a vártnál magabiztosabban nyerte a találkozót. A győriek legfeljebb annak örülhettek, hogy a második félidőt megnyerték.



Milos Pavlovic: – Amíg így megyünk bele egy mérkőzésbe, s nincs meg a folytonosság a játékunkban, addig az ilyen mérkőzéseket nem tudjuk megnyerni, főleg egy Szekszárd ellen. Néhány játékosnak fel kellene ismernie, mennyire fontosak ezek a meccsek. Küzdünk tovább, meg kell találni annak a módját, hogy eredményesebbek legyünk.