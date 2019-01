Női kosárlabda NB I - Nyert a Sopron Győrben - fotók

CMB Cargo-UNI Győr–Sopron Basket 53–82 (11–19, 11–21, 18–21, 13–21)Győr, NB I-es női mérkőzés, 500 néző. V.: Benczur, Frányó, dr. Mészáros.UNI Győr: Brown 5/3, Raksányi 2, Török Á. 2, SPANOU 13/6, GRAY 23. Cs.: Czank, Varga Zs. 6, Mandic 2, Biczó. Edző: Milos Pavlovic.Sopron: TURNER 4, Fegyverneky 6, Czukor 4, DUPREE 12, Jovanovic 8. Cs.: CASAS 20/6, Határ 7, CRVENDAKIC 12/6, Dubei 7/3, Weninger 2, Varga K. Edző: Roberto Íniguez.Krnjic kisebb sérülés miatt nem tudott pályára lépni a győrieknél, a túloldalon Zahui maradt ki hasonló okokból.A soproniak szereztek vezetést, a negyed közepén azonban 7–6-nál már a győrieknél volt az előny. A folytatásban viszont megint a vendégek jutottak lépéselőnyhöz, a negyed a címvédő megnyugtató vezetésével zárult. A második szakasz elején hamar tíz pont lett a különbség (11–21), s ez a differencia állandósult a következő percekben, sőt, a nagyszünetre gyakorlatilag megduplázta a különbséget a Sopron (22–40). A harmadik negyedet 8–0-val kezdte a Sopron, s később is a vendégek domináltak (27. perc: 28–56). A zárófelvonásban húsz ponton belülre került az UNI Győr (42–61), de gyorsan visszaállította a különbséget a bajnok, mely a vártnál is nagyobb különbségű győzelmet aratott Győrben.Milos Pavlovic: – Sosem jó húsz-harminc ponttal kikapni, de végül egy Euroliga Final Four-os csapattól szenvedtük el. Ha a statisztikát nézzük, voltak olyan elemei a játéknak, amelyikben jobbak voltunk, mint korábban, de ez is kevés volt. Beszélhetnék a problémáinkról, a sérültekről, de ez a túloldalon is megvolt, nem ezen múlt a vereségünk.Roberto Íniguez: – Elégedett vagyok az eredménnyel, a játékkal. Annak külön örülök, hogy a sérültjeink jönnek vissza. A következő időszak feladata lesz, hogy újra beépítsük őket a csapatba.