Női kosárlabda NB I - Könnyed győri és soproni győzelem

Sopron Basket–Vasas 88–40 (14–13, 21–11, 24–12, 29–4)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 600 néző. V.: Hervay, Tóth K., Esztergályos.



Sopron: Turner 9, Czukor 6, DUBEI 21/9, CRVENDAKIC 13/3, HATÁR 16. Cs.: WENINGER 10/6, T. Jovanovic 8, Zahui 3, Casas 2, Varga K., Honti. Edző: Roberto Íniguez.



Vasas: Böröndy V. 4, BACH 13, Tóth O. 2, Varga A. 5, Karakasevic 1. Cs.: Vukov 8/6, Heljic 4, Budacsik 3, Boros, Smailbegovic, Madár. Edző: Földi Attila.



Kellett 15 perc, amíg felpörgött Euroliga-szintre a hét első felét megérdemelt pihenéssel töltő soproni csapat. Addig váltott vezetéssel haladtak a felek, a soproniak dolgát ősszel alaposan megnehezítő fiatal fővárosiak ezúttal is bátran, ügyesen játszottak. A második negyed közepén 20–16-os Vasas-vezetés után egy 16–0-át „repesztett" Roberto Íniguez ezúttal leginkább a honi fiatalok vezette együttese. A különbség a két csapat között negyedről negyedre nőtt, a záróetap már örömjátékot hozott soproni részről.

Roberto Íniguez: – Nagyon lassan kezdtünk, a szünet után megértettük, mit kell tennünk és minden megváltozott.



CMB Cargo-UNI Győr–PEAC-Pécs 74–61 (23–8, 20–11, 23–15, 8–27)

Győr, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Győrffy, Boros, Tóth C.



UNI Győr: MANDIC 5/3, Raksányi 3/3, Török Á. 8/3, SPANOU 22/9, GRAY 20/3. Cs.: Krnjic 4, Nagy D. 3/3, Czank 9/3, Varga Zs., Szabó P., Baffy. Edző: Milos Pavlovic.



PEAC: Vanloo 5/3, SIMON ZS. 17, Wentzel 4, Tetemondová 6, IMOVBIOH 13. Cs.: Brewer 6, Gémes-Sarok 6, Ruják 4, Tenyér. Edző: Meszlényi Róbert.



A saját játékunkat játszottuk és a kispadról is jól szálltak be a játékosok.

A győri csapat 7–6-nál vezetett először, innen a negyed végéig egy 16–2-es rohanással szerzett tetemes előnyt, melyet a zárószakaszig jelentősen növelt (66–34). Ebben a PEAC 70–48-ről feljött 70–61-re, de az összességében megérdemelt és magabiztos győri siker nem forgott veszélyben.

Milos Pavlovic: – Az első három negyedben jó teljesítményt nyújtottunk, a negyedikben mutatott játék miatt viszont kissé rossz a szánk íze.