Női kosárlabda NB I - Hosszú idő után nyert az UNI Győr

CMB Cargo-UNI Győr–MTK 85–71 (32–23, 21–15, 18–11, 14–22)

Győr, egyetemi csarnok, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Papp, Minár, Goda.



UNI Győr: BROWN 21/12, Czank 6, RAKSÁNYI 12/6, TÖRÖK Á. 9/3, SPANOU 16. Cs.: NAGY D. 10/6, Varga Zs. 9, Baffy 2, Krnjic, Szirony, Szabó P. Edző: Milos Pavlovic.



MTK: Czirják 4/3, Szeitl 2, Süle 9/3, Hegedűs 9, SZABÓ F. 15/3. Cs.: BERNÁTH 8/6, WEBER 14/3, Baksa 7, Koch 3/3, Schiroky, Gróf. Edző: Nagy Dóra.



Reshanda Gray kisebb sérülés miatt nem lépett pályára a mérkőzésen, melyet jól kezdtek a győriek, 7–0 után a negyed közepén 18–8 volt a javukra, a szakasz hajráját azonban 9–2-re nyerték a vendégek, így felzárkóztak. A második tíz percben hamar visszaállt a tíz vagy annál nagyobb különbség (38–27, 42–32), a félidőre 53–38-as győri vezetéssel mehettek a csapatok.



A fordulást követően tovább nőtt a különbség, a zárófelvonás előtt 71–49 volt az UNI Győr javára. Az utolsó tíz perc a vendégeké volt, 79–68-ra feljöttek, de a végén azért biztossá tette a győzelmet a hazai gárda, melyet zsinórban elszenvedett öt vereség előzött meg. Ez volt a nemrégiben kinevezett új vezetőedző első sikere a zöld-fehérek kispadján. A győriek Szirony Dorina személyében saját nevelésű újoncot avattak.



Milos Pavlovic: – Elégedett is vagyok, meg nem is. Akadtak nagyon jó dolgaink, viszont még rengeteg munka vár ránk, hogy tudásunknak megfelelő teljesítményt nyújtsunk. Több játékostól is sokkal több kell a jövőben.