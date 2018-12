Női kosárlabda NB I - Hatalmas Sopron Basket fölény

Sopron Basket–PEAC 92–43 (29–12, 22–0, 23–16, 18–15)

Sopron, Novomatic-aréna, NB I-es női mérkőzés, 800 néző. V.: Cziffra, Győrffy, Ádám.



Sopron: Fegyverneky, Turner 4, Czukor 2, DUPREE 11, HATÁR 10. Cs.: CRVENDAKIC 14/6 Salvadores 4, Zahui 10, DUBEI 11/9, WENINGER 17/9, VARGA 5/3, Licskai 4. Edző: Roberto Íniguez.



PEAC: VANLOO 19/15, Gémes-Sarok 4, WENTZEL 8, Tetemondová, Imovbioh 5. Cs.: Barnai 4, Tenyér, Varga E. 3/3. Edző: Meszlényi Róbert.



A hétközi kemény, kimerítő Euroliga-meccs ellenére roppant frissnek tűnt, lendületes, gyors és pontos játékkal 6–0-ra, majd 10–2-re és 20–6-ra is vezetett a Sopron, amely elsősorban fiatal magyar játékosának, Dubeinek, Weningernek és Vargának köszönhetően lehengerlő támadójátékot produkált az első negyedben, miközben a vendégek részéről egyedül a belga irányító Vanloo veszélyeztetett.



A második 10 percben pedig a védekezés volt elsőrangú, Roberto Íniguez tanítványai „lenullázták" az egyébként tartalékos pécsi csapatot, a vendégek büntetőből sem tudtak pontot szerezni.



A szünetben közel 40 ponttal vezetett a címvédő, s ezek után a második 20 perc már csak formalitás volt.

A parádés első félidőben nyújtott játékával a Sopron a vártnál jóval könnyebben nyerte meg a találkozót, Roberto Íniguez pedig nyugodtan szerepeltethette a fiatalokat, s pihentethette csapata kulcsjátékosait a csütörtöki, Kurszk elleni Euroliga-csata előtt.



Roberto Íniguez: – Elégedett vagyok a csapattal, élesek voltunk ma is. Nagyon nehéz salamancai mérkőzés után léptünk pályára és nyújtottunk jó teljesítményt. Csütörtökön a Kurszk következik a sorban, amely az Euroliga egyik legerősebb alakulata. Mindent meg fogunk tenni, és dolgozunk tovább. Kemény időszak jön még a karácsonyi szünetig.



Meszlényi Róbert: – Gratulálok a Sopronnak, agresszíven, jól játszott. Sajnos nagyon rossz időszakban érkeztünk Sopronba. Sok sérülttel rendelkezünk, több junior játékost is be kellett ma vetnünk, így semmi ellenállást nem tudtunk tanúsítani, de örülök, hogy a második félidőben voltak azért jó periódusaink. Fontos mérkőzések elott állunk, remélem, a sérültjeink minél előbb visszatérnek, mert így nagyon nehéz dolgozni és eredményesen szerepelni.