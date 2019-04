Női kosárlabda NB I - A Sopronnak és a Győrnek is az elődöntő a tét

A címvédő és az Euroliga saját pályáján rendezendő négyes döntőjére készülő Sopron Basket a negyeddöntő első mérkőzésén, 18 órától a Ceglédet fogadja, míg az alapszakaszban várakozáson alul teljesítő CMB Cargo-UNI Győr ugyancsak szerda este hattól a Szekszárd vendége lesz.



Két meccs Sopronban



A Sopron veretlenül nyerte a bajnoki alapszakaszt, a Cegléd nagyon szeszélyesen szerepelt. Az első körben a Sopron mindkétszer fölényesen nyert: a bajnoki nyitófordulóban, Sopronban 96–53-ra, január 5-én Cegléden pedig 90–65-re.



Most is egyértelműen a Sopron az esélyes, annál is inkább, mert a szombati visszavágó pályaválasztói jogát – mivel aznap este a ceglédi sportcsarnok foglalt – felcserélte a két klub, így szombaton este az SKC–Szeged NB I-es férfimérkőzés után, 20.30-tól ismét a Novomatic-arénában lépnek pályára a soproniak.



Alexandra Crvendakic, a soproniak bedobója – még visszautalva az alapszakaszra – kiemelte: nem könnyű folyamatosan magas szinten tartani a koncentrációt, ezért nagyon büszke arra, hogy a csapat veretlenül nyerte a bajnokság első részét. A Cegléd elleni párharccal kapcsolatban azt mondta, továbbra is saját játékát kell játszania az együttesnek és akkor nem marad el az eredmény.



Bravúr kell



A CMB Cargo-UNI Győr nagyon nehéz helyzetbe hozta magát azzal, hogy csak hatodik lett az alapszakaszban. Érdekesség, hogy az előtte végzett csapatok közül a PEAC-ot tudta kétszer legyőzni, a másik négy gárdától, így a Szekszárdtól oda-vissza kikapott. A Tolna megyeiekkel szemben amúgy is nagyon negatív az elmúlt időszak mérlege, hiszen a legutolsó nyolc találkozás során rendre Djokic Zeljko együttese örülhetett.



Milos Pavlovic, a győriek vezetőedzője így nyilatkozott a párharc esélyeiről: „Ami volt, elmúlt, most új bajnokság kezdődik, a rájátszás egy külön műfaj. A Szekszárd nagyon erős csapat, kemény, agresszív játéka van, nekünk erre fel kell készülni, s ugyanúgy küzdeni. Negyven percig kell koncentrálni védekezésben és támadásban, illetve a lepattanózásban is fel kell vennünk a versenyt. Csak így lehet esélyünk."



A győrieknél nem játszik egy fogműtét miatt Sara Krnjic, a többiek rendelkezésre állnak.