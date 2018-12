Női kosárlabda NB I - 92-60-ra nyert a CMB Cargo-UNI Győr csapat az NKE-Csata ellen

(20–12, 19–14, 23–20, 30–14)NB I-es női mérkőzés, Győr, 100 néző. V.: Győrffy, Csabai-Kaskötő, Tóth C.UNI Győr: BROWN 19/3, RAKSÁNYI 16/12, TÖRÖK Á. 9/3, SPANOU 15, GRAY 13. Cs.: Czank 6/6, Varga Zs. 4, KRNJIC 10, Nagy D., Baffy, Szirony, Szabó P. Edző: Milos Pavlovic.Csata: Horváth B. 7/3, AUSTRIA 7, LELIK 16, Radócz, LANG 19/3. Cs.: Nagy-Bujdosó 9/9, Angyal, Mányoky, Pálinkás 2, Solymosi. Edző: Tursics Krisztián.A második félidőben Nagy Dóra egy labdáért vívott harcban a földön maradt, mint kiderült, a térdkalácsa ficamodott ki, amit sikerült helyre tenni. Ma derüli ki, MRI-vizsgálatra szüksége lesz-e.Milos Pavlovic: – Negyven percen keresztül jól játszottunk, csapatszinten nagyon jól támadtunk, a védekezés is rendben volt. Megvolt a kommunikáció a játékosok között, összedolgoztak, amit a magas gólpassz-szám, a huszonhét is mutat. Bízom benne, a folytatásban is hasonló vagy még magasabb szinten tudunk játszani.Tursics Krisztián: – A győriek átrohantak rajtunk, nagyon puhák voltunk végig, ezt pedig ők remekül kihasználták.