Női kosárlabda Magyar Kupa - Megyei rangadó az elődöntőért

Várhatóan csütörtök este nagy csatát vív majd egymással a győri és a soproni csapat a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Fotó: Magasi Dávid

A torna programja



Negyeddöntők, ma, 13 óra: ZTE–ELTE-BEAC (ND1)

15.30 óra: NKE-FCSM Csata–Szekszárd (ND2)

18 óra: CMB Cargo-UNI Győr–Sopron Basket (ND3, tv: M4 Sport)

20.30 óra: PEAC–DVTK (ND4)



Elődöntők, március 1., péntek, 15.30 óra: ND1 győztese–ND2 győztese (ED1). 18 óra: ND3 győztese–ND4 győztese (ED2, tv: M4 Sport). Bronzmeccs, március 2., szombat, 14.30 óra: ED2 vesztese–ED1 vesztese. Döntő, március 2., szombat, 17.05 óra: ED2 győztese–ED1 győztese (tv: Duna World).

A CMB Cargo-UNI Győr alighanem a legnehezebb ellenfelet kapta, mert bár a kupa címvédője a Szekszárd, a soproniak jelenleg kimagaslanak a magyar mezőnyből. A bajnoki alapszakaszt már megnyerték a zöld-sárgák, az Euroligában ott vannak a nyolc között. Viszont éppen ez okozza számukra a problémát, mert jövő kedden már a Bourges ellen kell pályára lépniük az EL-ben.Milos Pavlovic, a győriek vezetőedzője nem foglalkozik ezzel a helyzettel, ő saját csapatára koncentrál, s a legjobb Sopronra készül.„Egy kupa mindig speciális, mert ha itt veszítesz, nincs második esélyed. Ráadásul a legkeményebb feladat vár ránk Európa második legjobb csapata ellen. Nekünk a legjobbat kell nyújtani, ha szeretnénk legyőzni a sopro-niakat, negyven percen keresztül folyamatosan magas színvonalon kell teljesítenünk, mert nem fér bele megingás egy ilyen kaliberű csapattal szemben. Ezenfelül pedig el is kell hinniük a játékosoknak, hogy meg tudják csinálni, tudnak nyerni a Sopron ellen. Az ellen a Sopron ellen, mely tavaly elveszítette otthonában a Magyar Kupát, azóta viszont minden fronton a lehető legmagasabb szinten teljesít. Nyilván az a céljuk, hogy visszahódítsák a kupát, így azt gondolom – ennek megfelelően készülünk is –, hogy nem lesz hatással a mérkőzésre, hogy jövő héten sorsdöntő meccset játszik ellenfelünk az Euroligában" – mondta Milos Pavlovic, aki elvileg valamennyi játékosára számíthat. Más kérdés, hogy Nagy Dóra gyakorlatilag december közepe óta nem lépett pályára.Nem önmagában a Magyar Kupa győri nyolcas döntője okozza a legtöbb fejtörést a soproniaknál. Amennyiben ma legyőzik a házigazda győri csapatot, a jövő keddi Bourges elleni Euroliga-negyeddöntőt megelőző napokban háromszor is pályára kell lépniük Fegyverneky Zsófiáéknak. Roberto Íniguez vezetőedző szokásához híven erről a szituációról is markáns véleményt fogalmazott meg: „Őszintén megmondom, ha én hozhattam volna meg a döntést a Magyar Kupával kapcsolatban, akkor az lett volna, hogy nem megyünk el. Aki azt gondolja, hogy egy ilyen torna után egy nap pihenővel, majd egy edzéssel fel lehet készülni a Bourges elleni párharcra, annak fogalma sincs az Euroliga szintjéről, de magáról a kosárlabdáról se. Hat Final Four van mögöttem, több országban is edzősködtem magas szinten, azt gondolom, tudok valamit erről a sportágról. A döntés előtt talán kikérhették volna az én véleményemet is a szövetségben. Mint edző, nekem a csapatot és a játékosokat kell néznem, nem tehetem meg, hogy kizsigerelem őket. A Bourges ellen nagyon nehéz dolgunk lesz, de azt gondolom, megdolgoztunk azért, hogy eséllyel felvehessük velük a versenyt, hogy megnyerjük ezt a párharcot. Ismétlem, én nem mennék el a kupadöntőre. Én azonban csak egy edző vagyok, aki tiszteli klubja döntését, és ha a vezetés azt mondja, nem tehetjük meg, hogy nem megyünk el, akkor azt elfogadom."Az esélyekkel kapcsolatosan így nyilatkozott a szakember: „Nincs jó út, nincs megfelelő megoldás. Beszélgetünk a helyzetről a játékosokkal, az ő véleményüket, meglátásaikat is kikérem, hiszen ők is érintettek, ez róluk is szól. Ők is egyet szeretnének, a lehető legjobban felkészülni a Bourges ellen. Ráadásul nemcsak magunkért dolgozunk, hanem az egész magyar kosárlabdáért. Azért, hogy ne egy, hanem két induló helyet kapjon az ország az Euroliga mezőnyében. Mi lehetünk az egyedüli csapat a rájátszásba jutottak közül, amely három mérkőzéssel a háta mögött kezdi meg a párharcot. Amikor a menetrendet kialakították, nem vették figyelembe az Euroliga-rájátszást, és most, hogy kialakult ez a helyzet, annyit sem mondanak, hogy hibáztak, hogy nem hittek abban, hogy idáig eljutunk. Megértem, hogy nem maradhatunk távol a tornától, de azt nem tudom elfogadni, hogy a szövetség ilyen helyzetbe sodorta a klubot és a játékosokat..."