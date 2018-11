Női kosárlabda Európa-kupák - Pályán a Sopron és a Győr

A soproniak az Euroligában ma 20.30 órakor a spanyol Salamanca, a győriek az Európa-kupában ma 22.30-kor a portugál Uniao otthonában lépnek pályára.



A spanyol Salamanca otthona az egyik, ha nem a legforróbb arénának számít Európában. Rendkívül népszerű klub, mely sportszerű, de hangos szurkolókkal van körülvéve. Párszor már a soproniak is megtapasztalhatták ezt! A 2009-es Final Four-elődöntőben elszenvedett 85–78-as vereség volt ellenük mind a mai napig a legszorosabb mérkőzésük a soproniaknak Salamancában.



A spanyol együttes a tavalyi szezont követően szakvezetőt váltott, miután az Euroliga negyeddöntőjéről is lecsúsztak. Lino Lopez személyében olyan fiatal edzőt választottak, akinek nagy jövőt jósolnak a szakmában, de egyelőre még kevés rutinnal rendelkezik.



A 30 éves átlagéletkorával rutinosnak számító csapat keretét kialakítva az állandóságra törekedtek. Az egymás gondolatát is jól ismerő magot egyben tartották, és csupán finomhangolást végeztek el a jó nevű spanyol kosárlabdázókat – Domínguez, Gil – és megbízható teljesítményt nyújtó légiósokat – De Souza, Angelica Robinson, Elonu, Givens – felvonultató csapatukon.



Két rutinos és egy fiatal spanyol érkezett hozzájuk nyáron. A svéd Elin Eldebrink rögtön az első vonalba lépett elő, de a 30 éves lett Aija Putninát és a 23 éves Belen Arrojót eddig csupán részfeladatok elvégzésére küldték a pályára.



Kellő önbizalommal várhatják az összecsapást a csoport 2. helyéről, de a sorozat előző kiírásának ezüstérmese, a jelenleg 7. helyen álló Sopron sem mondott le a győzelem megszerzéséről.



Amanda Zahui, a zöld-sárgák svéd válogatott centere azt fejtegette a ma esti összecsapás kapcsán, hogy várhatóan nagyon kemény csata vár az együttesre.



„Bízom benne, fel tudják majd venni a versenyt a Salamanca belső egységével. Úgy vélem, nem lesz annak nagy jelentősége, hogy az Európa-bajnoki selejtezőket követően a Salamanca már játszott egy bajnokit, míg mi csak erre az összecsapásra készülhettünk. Nem leszünk pihentebbek, hiszen jó néhány játékosunk játszott az EB-selejtezőkön, ami a kemény meccsekkel és utazásokkal minden volt, csak éppen pihentető nem. Ráadásul, akik Sopronban maradtak, kemény edzéseken vettek részt" – mondta Zahui, aki hozzátette: a munka intenzitása a válogatottprogram után sem csökkent, sőt, talán fokozódott is.



„Úgy gondolom, jó állapotban, küzdelemre, harcra készen, sikerre éhesen, elszántan lépünk pályára a Salamanca otthonában, s bízom abban, hogy ez eredménnyel párosul majd" – fogalmazott a svéd játékos.



Az első sikerben bízik



A CMB Cargo-UNI Győr 14 óra utazás után érkezett meg Ponta Delgadába, hogy ma magyar idő szerint késő este pályára lépjen a portugál Uniao vendégeként. A csapat már hétfőn elutazott, éppen azért, hogy ki tudja kicsit pihenni a hosszú utazás fáradalmait.



Az együttes a válogatottszünet előtt nem volt jó passzban – bár mai ellenfelét az első fordulóban 78–67-re legyőzte –, a bajnokságban és az Európa-kupában is sorra vereségek érték a gárdát, egyelőre az új edző, Milos Pavlovic is vár az első sikerére a győri kispadon.



A válogatottszünet ilyen szempontból nem sokat segített, hiszen csak a múlt hét második felétől tudott többet együtt dolgozni a társaság, viszont kisebb sérülések akkor is nehezítették a munkát. Ettől függetlenül nincs más választás, ma este mindenképpen nyerniük kell a zöld-fehéreknek, ha tovább szeretnének jutni.



Raksányi Krisztina csapatkapitány így nyilatkozott az esélyekről: „Sosem könnyű egy edzőváltáson túlesni, de az eddig látottak alapján ez pozitív hatással van a csapatra, a Szekszárd ellen a második félidőben mutatott játékunk mindenképpen biztató volt, ezen az úton kell továbbmenni. Portugáliában nem lesz könnyű dolgunk, de nyerni szeretnénk, és ezt a meccset is kihasználni arra, hogy minél jobban összecsiszolódjunk az edzőnkkel, továbbá gyakoroljuk az új dolgokat."