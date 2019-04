Női Kosárlabda Euroliga Final 4 online - Bronzmeccs: Sopron Basket-Prága 46-48 (a 3. negyed végén)

A cseheké a lepattanó, és kosár is lesz belőle. 48-59 .

Két eredménytelen támadás után Zahui kísérlete is kimarad.

Labdaszerzés után nincs kosár a Sopronnál. A csehek sem találnak be. Zahui próbálkozik triplával, de nincs benn.

27. perc

Crvendakic hárompontosa jó! 42-46. Jó a védekezés is, Romero sportszerűtlen szabálytalanságot mutat be. Időkérés a cseheknél. Turner büntetője kipörög a kosárból. Mindkettő... Az eddigi 11 soproni büntetőből 3 ment be. De a dupla utána jó. 44-46.