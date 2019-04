Női Kosárlabda Euroliga Final 4 online - Bronzmeccs: Sopron Basket-Prága 31-38 (a 2. negyed végén)

27. perc

Crvendakic hárompontosa jó! 42-46. Jó a védekezés is, Romero sportszerűtlen szabálytalanságot mutat be. Időkérés a cseheknél. Turner büntetője kipörög a kosárból. Mindkettő... Az eddigi 11 soproni büntetőből 3 ment be. De a dupla utána jó. 44-46.