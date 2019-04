Női Kosárlabda Euroliga Final 4 - Sopron Basket-Jekatyerinburg 59-81 - fotók

1. perc Elkezdődött a mérkőzés. A feldobás után a Sopron támadhat. A soproni tripla nem megy be, az ellentámadás végén viszont igen. Az első kosár a Jekatyerinburgé. 3. perc Torrens is betalál. 7-0 már az oroszoknak. De megvan az első soproni találat is, méghozzá messziről. 7-3. 5. perc Dupree eredményes ismét a Sopronnál. 10-5. Az oroszok háromszor is összeszedik a lepattanót a soproni palánknál. 12-5. 6. perc Bekapott kosár után eladja a labdát a soproni csapat, de szerencsére kimarad az oroszok próbálkozása. Turnerrel zárkóznak a zöldmezesek. 14-9. 8. perc Mindkét oldalon sikerrel zárulnak a támadások. 16-14. Turner egyenlít! 16-16. Casas már a vezetést is megszerzi a Sopronnak. 17-18. 9. perc Turner remekel! 17-21. 10. perc Letelik a támadóidő az oroszoknál, tripla a Sopronnál. 17-24. Időkérés a Jekatyerinburgnál. Rossz az oroszok próbálkozása, leperegnek az első játékrész utolsó másodpercei. 11. perc Rossz az első orosz támadás a második negyedben, utána azonban mindkét oldalon pontszerzéssel zárul az akció. 19-26. 12. perc Orosz tripla Torrenstől. 22-26. 13. perc Soproni duplára triplával felel a Jekatyerinburg. 25-28. 14. perc Soproni időkérés. Nincs újabb kosár egyik oldalon sem. 15. perc Egy pontra zárkózik az orosz csapat. 27-28. Két sikeres orosz akció, de csak egy jó soproni. 31-30. 16. perc Torrens harmadszor tud triplázni. 34-30. 17. perc Jovanovics kosarával csökken két pontra a soproni hátrány. 34-32. 18. perc Torrens ezúttal is próbálkozik, de nem talál célt. 19. perc Ismét előny a Sopronnál, Zahui jóvoltából. 34-35. Aztán jön két gyors orosz kosár (az egyik tripla), amire csak egy soproni válasz jön. 39-37. 20. perc Sikeres az orosz tripla. 42-37. Időkérés a soproniaknál. Az utolsó másodpercben hullik a kosárba Dupree dobása. 42-39. 21. perc A harmadik negyed is elkezdődik, soproni támadással. Az akció nem jó, de az oroszoké sem, mert lejár támadóidejük. 22. perc Rossz a triplakísérlet, és a Sopronnál marad a labda, de nem jó az újabb akció sem. Gyors kontra végén viszont eredményes a Jekatyerinburg. 45-39. Dobás nélkül ér véget a soproni támadás. 23. perc Torrens betalál. Crvendakic nem különben. 47-41. Orosz támadóhiba. 24. perc Megint csak az oroszok tudnak kosarat dobni. 49-41. Soproni időkérés. Griner betalál. 51-41. Kiperdül a gyűrűből a soproni dobás. 25. perc Továbbra is csak a jekatyerinburgi kosarak jönnek, most épp Meesemanntól. 53-41. 26. perc Casas ziccere éppcsak belefér a támadóidőbe. 53-43. 27. perc Csak egy büntetőt értékesít Vandersloot. 54-43. 28. perc Újabb időkéréssel felel a soproni vezetés az újabb orosz kosárra. 56-43. 29. perc Keményen védekeznek az oroszok, soproni büntetők jöhetnek. Csak az egyik jó. 56-44. Griner bezzeg elkapta a fonalat. 58-44. 30. perc Jovanovics faultból is bedobja a duplát. Sajnos nem jön büntetőből a ráadás. 58-46. Orosz kosárra nem jön soproni válasz. 60-46. A Jekatyerinburg fejezheti be támadással a harmadik negyedet. Griner ezúttal nem talál a gyűrűbe. 31. perc Orosz kosár, naná. 62-48. 32. perc Jön a válasz. 64-50. 33. perc Casas nem tudja bedobni. Jól védekezik Fegyverneki, támadhat ismét a Sopron. 34. perc Dupree eredményes. 64-52. Orosz büntetődobások: csak a második megy be. 65-52. Nem jó a soproni akció. 35. perc Jó az oroszok duplája. Jó a válasz is. 67-54. Az oroszok sem hagyják annyiban. 69-54. Triplakísérletre McBride-kosár a válasz: 72-54. Időkérés. 36. perc Dupree próbálkozása megint nem jó, és hiába marad a Sopronnál a labda, nem tudnak vele mit kezdeni. Orosz kosár. 74-56. 37. perc Griner lerántja Zahuit, videóznak a bírók. Zahui bedobja a büntetőt, a soproni támadás egy duplával ér véget. 74-59. 38. perc Vandersloot bedobja. 76-59. Időkérés az oroszoknál, 122 másodperc van hátra. 39. perc Zahui ellen ítélnek a játékvezetők. A büntetők most nem jönnek be az oroszoknak. Rossz sajnos a soproni kísérlet is. Vagyejeva triplát dob. 79-59. 40. perc Casas próbálkozása nem jó, az oroszok támadhatnak. Vandersloot dob egy duplát. 81-59. Mégcsak szerencséje sincs a Sopronnak. Orosz labdatartás megy innentől a meccs végét jelző dudaszóig.

Roberto Iniguez vezetőedző szerint nehezebb volt megismételni a elődöntőbe jutást, mint tavaly bekerülni a női kosárlabda Euroliga négyes döntőjébe, amelyet péntektől vasárnapig Sopronban rendeznek.

A játékosokon nagyobb volt a nyomás, és bár voltak az idényben nehéz időszakaink, ezeken át tudtunk lendülni, mert hittünk magunkban"

- jelentette ki az eseményt megelőző csütörtöki sajtótájékoztatón a tavaly Euroliga-ezüstérmes magyar klub trénere, majd hozzátette, büszke csapatára, hogy ismét bejutott Európa legjobb négy együttese közé, ugyanakkor ő ezúttal jobban örült volna, ha nem Sopronban van a Final Four.

A klub másként döntött, én pedig ezt természetesen tiszteletben tartom. Ha már így alakult, bízom abban, a szurkolóink ezúttal is sokat fognak segíteni"

- tette hozzá Roberto Iniguez.A soproniak képviseletében jelen lévő Fegyverneky Zsófia kiemelte, nagyon boldogok, hogy egymás után második évben ott lehetnek a négyes döntőben.

Öt éve erre senki nem gondolt volna, egy álom vált valóra"

- fogalmazott a hazaiak csapatkapitánya. Hozzátette: tudják, milyen jó erőkből áll pénteki ellenfelük, a címvédő Jekatyerinburg, de egész évben keményen dolgoztak és edzettek erre a hétvégére, így készen állnak a feladatra.



Felkészültünk, hogy a legjobbunkat nyújtsuk. Meglátjuk, ez mire lesz ez elég"

A pénteki elődöntőben 17 órától a 2017-ben bajnok orosz Dinamo Kurszk a 2015-ben első cseh USK Prahával találkozik, majd a Sopron Basket 20 órától csap össze a címvédő orosz Jekatyerinburggal.





Euroliga történelem

A női kosárlabda Euroliga soproni négyes döntőjének csapatai, a soproni keret és a csapat útja a Final Fourig:

Sopron Basket: alapítás éve: 1921

- legnagyobb sikerek: Euroliga-ezüstérmes (2018), Euroliga-4. (2009), Ronchetti Kupa-győztes (1998), 12x magyar bajnok, 8x Magyar Kupa-győztes

- vezetőedző: Roberto Iniguez (spanyol)

- a 2018/2019-es EL-szezon alapszakaszmérlege: 8 győzelem/6 vereség, a negyeddöntőben 2-0 a francia Bourges ellen

A Sopron Basket kerete



Fegyverneky Zsófia - mezszám: 4, született: 1984.09.29., magasság: 176 cm, EL-pontátlag: 5,6 pont

Angela Salvadorez (spanyol) - 5, 1997.03.10., 178 cm, 9 pont

Weninger Virág - 9, 1997.06.20., 178 cm, 0 pont

Queralt Casas (spanyol) - 10, 1992.11.18., 180 cm, 8,7 pont

Aleksandra Crvendakic (szerb) - 11, 1996.03.17., 187 cm, 11,3 pont

Czukor Dalma - 12, 1999.03.29., 183 cm, 0 pont

Varga Kamilla - 13, 1999.04.13., 176 cm, 0 pont

Határ Bernadett - 14, 1998.08.24., 208 cm, 2,4 pont

Tina Jovanovic (szerb) - 15, 1991.01.12., 192 cm, 6,9 pont

Amanda Zahui (svéd) - 17, 1993.08. 08., 192 cm, 11,1 pont

Yvonne Turner (amerikai/magyar) - 22, 1987.10.13., 176 cm, 13,8 pont

Licskai Zsófia - 24, 1993.10.25., 189 cm, 0 pont

Candice Dupree (amerikai) - 35, 1984.08.16., 188 cm, 14,1 pont

Dubei Debóra - 41, 1997.01.04., 183 cm, 2,9 pont

vezetőedző: Roberto Iniguez

másodedző: Carlos Cantero

ügyvezető: Török Zoltán

Az elmúlt tíz év Euroliga-győztesei



2009: Szpartak Moszkva (orosz)

2010: Szpartak Moszkva

2011: Salamanca (spanyol)

2012: Valencia (spanyol)

2013: Jekatyerinburg (orosz)

2014: Galatasaray (török)

2015: USK Praha (cseh)

2016: Jekatyerinburg

2017: Dinamo Kurszk (orosz)

2018: Jekatyerinburg

- mondta Fegyverneky.A női kosárlabda Euroliga 61 évvel ezelőtt indult útnak, s a legnagyobb magyar siker a BSE és a Sopron Basket ezüstérme 1979-ben, illetve 2018-ban.A sorozat 1958 óta kezdődött Bajnokcsapatok Európa Kupájaként (BEK), az első idényt pedig a bolgár Szlavia Szófia nyerte, miután legyőzte a szovjet Dinamo Moszkvát a döntőben. A kezdeti időszakot a szovjet TTT Riga uralta, az első 19 kiírásból 16-ban lett első a mai Lettország fővárosában lévő klub - a Szófia tudott győzni 1963-ban is, illetve a csehszlovák Slavia Praha 1976-ban, a többi szezont 1977-ig bezárólag a Riga nyerte. A TTT mind a mai napig rekorder sorozatban 12 BEK-győzelmével (1964-75) és összesen 18 aranyérmével is, miután 1981-ben és 1982-ben is megnyerte a sorozatot a legendás Uljana Szemjonova vezetésével.A 70-es évek második felétől a 90-es évek első feléig az olasz klubok nagy korszaka jött el: a Vicenza 5, a Como 3 alkalommal diadalmaskodott. Az 1977 és 1995 közötti 18 szezonban 11-szer olasz csapat ünnepelhetett. A következő 10 év leginkább a francia csapatokról, a Bourges-ról és a Valenciennes-ről szólt a szlovák Ruzomberok mellett, az elmúlt szűk másfél évtized meghatározó együttesei pedig a cseh (Brno, USK Praha), a török (Fenerbahce, Galatasaray), a spanyol (Salamanca, Valencia) és leginkább az orosz (Jekatyerinburg, Szpartak Moszkva, Kurszk) együttesek voltak.Az első számú női kupasorozat 1977-ben váltott először formátumot a finálét tekintve, ettől kezdve ugyanis egyetlen mérkőzésen dőlt el a végső győztes kiléte, míg a korábbiakban oda-visszavágós rendszerben döntötték el, mely gárda viheti haza az aranyérmet. 1992-ben változott újra a lebonyolítás, ekkor rendeztek először Final Fourt, 1996 óta pedig női Euroliga néven zajlik a sorozat. 2012 és 2014 között Final Eightet, azaz nyolcas döntőt rendeztek, 2015-ben viszont a nemzetközi szövetség visszatért a négyes döntős rendszerhez.Ami a magyarokat illeti, 1963-ban az MTK negyedik lett, 1979-ben pedig a BSE ezüstérmet szerzett, a budapestiek a döntőben a Crvena zvezdától kaptak ki 97-62-re. A BSE három évvel később épphogy lecsúszott a dobogóról, 1984-ben pedig a Tungsram is negyedikként zárt. Ezután 17 évig nem jutott ilyen magasságokba magyar női együttes, majd a 2000-es évek elején jött a Pécs emlékezetes korszaka: 2001-ben, a messinai négyes döntőben bronzérmet szerzett Rátgéber László csapata, 2004-ben hazai pályán megismételte ugyanezt (mindkétszer a cseh Gambrinus Brnót győzték le a bronzmeccsen Iványi Dalmáék), 2005-ben pedig negyedik lett Szamarában.A Sopron az első Final Fourját 2009-ben vívta Salamancában, amikor a negyedik helyen végzett, miután a házigazda spanyol csapat (85-78) és a Jekatyerinburg (80-56) is jobbnak bizonyult a Krivacsevics Tijána, Honti Kata, Eördögh Edit, Horti Dóra, Amber Holt, Kathleen Macleod és Székely-Horváth Zsuzsanna fémjelezte együttesnél. A Sopronnál tavaly a szerb Jelena Milovanovic maradt hírmondónak a 2009-es keretből - az Európa-bajnok erőcsatár azonban jelenleg szülési szabadságon van, és szünetelteti karrierjét. A 2018-as négyes döntőben a csapat - a klub történetének legnagyobb sikerét elérve - 68-65-re legyőzte a török Yakin Dogu Üniversitesit, így fináléba jutott. Ott 72-53-ra kikapott az orosz Jekatyerinburgtól, s ezzel ezüstérmet nyert.Az idén januárban ismét csatlakozott a soproni kerethez Honti Kata, a már visszavonult klasszis játékos ugyanakkor főként az edzéseken működik közre.