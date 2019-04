Női Kosárlabda Euroliga Final 4 - Negyedik lett a Sopron - fotók

Újabb rossz passz után a csehek is rontanak. Faltgyanús a prágai labdaszerzés, de nem fújnak a bírók. Ayayi bedobja. 6-10 .

Újabb lerohanás, de Oblak most kihagyja. Hat eladott labdánál jár már a Sopron. Ennyi pont a csehek előnye is. Casast blokkolják. Zahui triplája rövid.

Ayayi dobhat két büntetőt. A másodikat bedobja. 17-24 . Nem jó a soproni tripla. Thomas faulttal dobja be a duplát, úgyhogy dobhat egy büntetőt is. 17-26 . Az kimarad, viszont a prágaiaké marad a labda. Harrison bedobja. 17-28 .

Harrison lépéshibával dobja be, érvényes a találat. Turner válaszol rá, minden szempontból szabályos kosárral. 23-33 .

Ayayi triplakísérlete túl hosszú. Crvendakicé viszont jó. 29-37 . Büntető a cseheknél, Elhotová csak az egyiket dobja be. 29-38 . Dupree duplájával ér véget a meccs első fele. 31-38 .

Zahui duplája jó. Sajnos Harrisoné is. 37-44 . Zahuinak kiment a bokája. Ayayi gázolja el Turnert. A két büntető most végre bemegy. 39-44 . Szép összjáték végén cseh kosár. 39-46 .

27. perc

Crvendakic hárompontosa jó! 42-46. Jó a védekezés is, Romero sportszerűtlen szabálytalanságot mutat be. Időkérés a cseheknél. Turner büntetője kipörög a kosárból. Mindkettő... Az eddigi 11 soproni büntetőből 3 ment be. De a dupla utána jó. 44-46.