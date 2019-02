Női kosárlabda Euroliga - Soproni győzelem

A sárga mezes soproniak a harmadik negyed öt perc jó játékával végül begyűjtötték a két pontot. Fotó: M. D.

(11–16, 15–12, 23–14, 15–10)Sopron, női Euroliga-mérkőzés, B csoport, 13. forduló, 900 néző. V.: Vuckovic (szlo-vén), Nghixulifwa (namíbiai), Zupancic (szlovén).Sopron: TURNER 19/12, Casas 4, CRVENDAKIC 14/6, DUPREE 12, Zahui 6. Cs.: Jovanovic, FEGYVERNEKY 9/3 Határ, Honti. Edző: Roberto Íniguez.Hatay: Aydin 2, Williams 19/12, Sznyicina 6, KOKSAL 8/6, BASARAN 10. Cs.: GAJIC 7/3, Daricioglu. Edző: Ekaterini Csacidkai.Görcsösen, kapkodva kezdett a Sopron, a nyitószakasz közepén 10–5-re vezetett a Hatay. Íniguez időkéréssel próbálta felrázni a Sopront. Ez sem segített, a törökök egyre bátrabban, pontosabban játszva 16–7-re vezettek. A negyed végén a nem teljesen egészséges Fegyverneky vezérletével öt pontra feljöttek a hazaiak.A kis szünet nem hozott nagy változást, a Hatay zónája ellen tanácstalannak tűnt a Sopron, ám így is feljöttek két pontra, mert a Hatay addigi jó játéka pontatlanná vált. Ekkor azonban újított és ismét ellépett a török csapat, de Fegyverneky „hátára vette", s egy triplával, majd egy duplával egy pontra felhozta a Sopront (24–25). Egymás hibáiból éltek a felek, majd húsz másodperccel a félidő vége előtt Crvendakic betörésből utáni kosarával először vezetett a Sopron. A félidő azonban Koksal triplájával, s kétpontos vendégvezetéssel zárult.Sznyicina kosarával kezdődött a második félidő, amelyre Turner felelt triplával. Kidolgozta, de ki is hagyta helyzeteit a Sopron. Williams két újabb hármasával újra ellépett Hatay, miközben Jovanovic mindkét büntetőjét elrontotta. A 24. percben kilenc ponttal vezettek a vendégek. A Turner–Crvendakic–Dupree trió vezérletével aztán egy parádés 16–2-es „szágudással" fordított a Sopron a fáradó török együttes ellen. A záróetapot hét pont előnnyel várhatta a magyar bajnok (49–42).A harmadik negyed nagy rohama nem nyugtatta meg a hazaiakat, kapkodtak, ziccereket rontottak. Szerencsére a Hatay játékosai is sokat hibáztak, így tartotta öt és tíz pont közötti előnyét a Sopron. Két és fél perccel a lefújás előtt Turner triplájával tíz pont fölé nőtt a hazai előny, s ez megtörte a Hatayt.Roberto Íniguez: – Nem azt és nem úgy játszottunk, amit és ahogy tudunk. Nyomasztotta a csapatot a tét, sokat gondolkodtunk azon, mi lesz, ha nem nyerünk. Végül győztünk, így a tavalyi év után ismét ott vagyunk Európa legjobb nyolc csapata között. Edzői karrierem során ez volt a legnehezebb Euroliga-csoport, amelyben a csapatommal játszottam. Az alapvető célt elértük, továbbjutottunk. Jövő héten Rigában felszabadultan játszhatunk.