Női kosárlabda Euroliga - Sopron Basket a lett Riga ellen

A kiváló kosarassal legújabb egyéni elismerése mellett a válogatottságról, s természetesen a mai, a Novomatic Arénában 18 órakor kezdődő, lett Riga elleni „évzáró" esélyeiről is beszélgettünk.



„Egy csapatsportágat űző sportoló számára az egyéni elismerés – amely persze jólesik, és minden alkalommal nagyon megtisztelő – csak másodlagos. Ami az idei évet illeti, úgy vélem, a csapat szereplése, elsősorban az Euroliga-döntő, az ezüstérem miatt csak a mi csapatunk játékosa érdemelhette ki" – kezdte Fegyverneky, aki az albániai EB-selejtezőre is kitért.



„Azzal a céllal léptünk pályára, hogy minél nagyobb különbséggel nyerjünk, ami fontos volt az Európa-bajnokságra való kijutás szempontjából. Úgy érzem, sikerült ebben segítenem. Nagyon gyenge ellenféllel játszottunk, amellyel szemben az egyik legnehezebb feladat az volt, hogy végig magas szinten tudjuk tartani a koncentrációt. Ez szerencsére sikerült, majd – bár végül kikaptak – Oroszországban is bizonyították a lányok, hogy van tartásuk."

A soproni együttes a remekül szereplő, négy–kettes mérleggel a csoport harmadik helyén álló lett Riga elleni Euroliga-meccsel zárja ezt a roppant sikeres évet. Fegyverneky nehéz mérkőzésre számít.



„A Riga nagyon kulturált, stílusos csapatjátékot játszik, egy szervezett, nagyon jól összerakott, egységes társaság. A lett csapat a benne szereplő játékosok nevei alapján nem tűnhet egy sztáralakulatnak, ereje az egységében, a szervezett, tudatos játékában rejlik. Az ilyen riválisok ellen általában nehezebb nyerni, mint az olyanok ellen, ahol van három-négy sztár, akik megpróbálják eldönteni a meccset. Ezzel együtt azt gondolom, ha az utóbbi, a Salamancán megnyert meccs óta az Euroliga-mérkőzéseken mutatott szinten tudunk védekezni és ebből jó ritmusban tudunk támadni, szép, sikeres évzárónk lehet."



Fegyverneky egyébként talpsérülése miatt edzéseket hagyott ki, s mai játéka kérdéses.



Lesz előmérkőzés is, az Euroliga-összecsapást megelőzően a női amatőr bajnokságban a Sportdarázs 15 órától a szolnokiakat fogadja.