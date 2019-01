Női kosárlabda Euroliga - Otthon kapott ki a Sopron

Az előző idényben ezüstérmes Sopron Basket hazai pályán 68-66-ra kikapott a spanyol Salamanca csapatától csütörtökön a női kosárlabda Euroliga 11. fordulójában.Eredmény: Női Euroliga, B csoport, 11. forduló: Sopron Basket-Salamanca (spanyol) 66-68 (17-17, 12-29, 20-12, 17-10)A magyar csapat legjobb dobói: Zahui 19, Crvendakic 18, Dupree 10Az 5/5-ös győzelmi mérleggel rendelkező magyar bajnok novemberben, a két csapat spanyolországi találkozóján 78-70-re nyert, főként Yvonne Turner 26 pontjának köszönhetően. Az ellenfél 4/6-os mutatóval érkezett a Novomatic Arénába. A két gárda előzőleg nyolcszor csapott össze az Euroligában, a soproniak ebből csak hármat tudtak megnyerni. A soproniak pénteken jelentették be, hogy a sok sérült miatt szerződtették korábbi alapemberüket, a már visszavonult és Olaszországban élő Honti Katát.A csütörtöki meccsen Roberto Iniguez vezetőedző együttese remekül, egy 8-0-s sorozattal kezdett, a rivális azonban a negyed végére már egyenlített is. A második felvonás rémálomszerűen alakult soproni szempontból, a vendégek a magyar csapat szinte összes hibáját - amelyből rengeteg volt - megbüntették és a félidőben 46-29-re vezettek. A 17 pontos hátrányból fokozatosan feltornázta magát a magyar csapat, amelynek az utolsó pillanatban esélye lett volna a győzelemre is, a vendégek azonban a szoros végjátékban diadalmaskodtak. A magyar csapat legeredményesebb játékosa Amanda Zahui volt 19 ponttal. A Sopron jövő szerdán a B csoportban veretlenül éllovas orosz Dinamo Kurszkhoz látogat.

Előzmények:

Ősszel

2018. november 28.: Perfumerias Avenida Salamanca–Sopron Basket 70–78 (16–25, 22–13, 17–21, 15–19)

Salamanca: Dominguez 4, Eldebrink 6/3, Robinson 20/12, Elonu 9, De Souza 5. Cs.: Givens 13, Gil 10, Asurmendi 3/3, Putnina.

Sopron: Fegyverneky 5/3, Turner 26/15, Crvendakic 11/6, Zahui 13/6, Dupree 19/3. Cs.: Dubei 2, Salvadores 2, Határ.

Amennyiben a tavaly a kupasorozatban ezüstérmes soproniak legyőznék a spanyolokat, szinte behozhatatlan előnyre tennének szert velük szemben a rájátszást jelentő helyek egyikének megszerzése terén.A kinti mérkőzésen óriási győzelmet értek el Roberto Íniguez tanítványai. Ráadásul a Salamanca a januárt olyan rosszul kezdte, hogy a Hatay és a Riga is nyerni tudott náluk. A lettek elleni vereség nem is maradt következmény nélkül: menesztették Lino Lopez vezetőedzőt, akit a korábbi szakvezető, Miguel Angel Ortega váltott a kispadon. A nyáron neki azért kellett mennie, mert lemaradtak a rájátszásról. Most is közel kerültek ehhez, így nem volt váratlan a lépés. Különösen, hogy a nem várt hazai vereségeikkel kerültek lépéshátrányba, pedig otthon sebezhetetlenek voltak a korábbi években, és ez elvárás is a kékek szurkolóitól.Eldebrink sérülése miatt a játékoskeretben is történt mozgás a múlt héten. Jewell Loyd váltotta. A 2015-ös WNBA draft első számú kiválasztottja, a WNBA bajnoki és világbajnoki címmel is büszkélkedő amerikai válogatott hátvéd a hétvégén már be is mutatkozott új csapatában, és húsz perc alatt tizenöt ponttal vette ki a részét a sima bajnoki győzelemből. Érkezésével minden bizonnyal előbbre tud lépni a Salamanca, de a soproniak bíznak benne, hogy ez még nem ma történik meg.A Fenerbahce és az UNI Győr ellen mutatott játék alapján elmondható, hogy a soproni csapat kilábalt a kisebb hullámvölgyből. A sérültek többségének felépülésével újra a várt szinten tudtak edzeni Fegyvernekyék, Honti Kata bekapcsolódásával pedig ez tovább stabilizálódott.Aleksandra Crvendakic, a soproni csapat szerb magas bedobója azt fejtegette: ahogy az Euroligában minden meccs, így a spanyol csapat elleni találkozó is igen nehéz lesz. Crvendakic szerint minden azon múlik, mennyire tudja a saját játékát játszani majd az együttes. A 2018-ban legjobb szerb női kosarasnak választott játékos azt taglalta, hogy végig koncentráltan kell játszani, s tilos elkövetni azokat a hibákat, amelyeket a Fenerbahce ellen, s akkor meglehet a győzelem.