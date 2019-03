Női kosárlabda Euroliga - Négyes döntőben a Sopron

Az előző idényben ezüstérmes Sopron győzött a francia Bourges vendégeként pénteken a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének második mérkőzésén, ezzel 2-0-ra megnyerte a párharcot, és ismét bejutott a négyes döntőbe.Eredmény: negyeddöntő, 2. mérkőzés: Bourges (francia)-Sopron Basket 64-74 (18-19, 11-15, 16-17, 19-23)-----------------------------------------------------------------------A magyar csapat legjobb dobói: Jovanovic 18, Crvendakic 16, Dupree 13, Turner 8, Zahui 8 Továbbjutott: a Sopron, 2-0-s összesítéssel. A friss Magyar Kupa-aranyérmes és az NB I-bem alapszakaszgyőztes Sopron a pályaelőnyt kihasználva érkezett Bourges-ba az egyik fél második sikeréig tartó párharc folytatására, miután kedden óriási csatában 66-65-re nyert a Novomatic Arénában. A pénteki mérkőzést remekül kezdte a magyar csapat, több lepattanót szedett ellenfelénél, és főként a szerb Tina Jovanovic révén előnnyel zárta a nyitónegyedet.A házigazdák a folytatásban sem tudták lerázni Roberto Iniguez együttesét, és a kemény védekezést jelzi mindkét oldalon, hogy a második játékrészben négy perc alatt csak öt pont született. A nagyszünetig a szintén szerb Aleksandra Crvendakic vitte a prímet a vendégeknél, így 20 perc elteltével 29-34 volt az állás. Térfélcsere után a Sopron már 11 ponttal elhúzott (36-47), majd beleerősített Olivier Lafargue együttese, és legjobbja, Marine Johannes kosaraival az utolsó játékrész 45-51-ről indult.Ekkor a magyar bajnok még mindig csak egy triplánál tartott. A Bourges mindent egy lapra feltéve rohamozott, de Crvendakic hármasával 57-68 állt a nagyórán három perccel a vége előtt, majd 15 pontra meglépett a Sopron. A hajrára már teljesen szétesett a francia gárda, így a Sopron 2-0-ra megnyerte a negyeddöntőt, és 2009, illetve 2018 után harmadszor bejutott a Final Fourba. A sorozat végjátékára április 12. és 14. között kerül sor az egyik résztvevő csapat otthonában. A másik három negyeddöntő ugyancsak két mérkőzésig tartott: a címvédő Jekatyerinburg, a szinté orosz Dinamo Kurszk és a cseh USK Praha is idegenbeli sikerrel harcolta ki a négyes döntőt.

A soproniak egy bravúros győzelemmel már ma biztosíthatják helyüket – egymás után másodszor – az Euroliga négyes döntőjében.

Fotó: Magasi Dávid

A csapat kapitánya abban bízik: sikerül lezárni a párharcot, s a tavalyi év után idén is bejut az együttes a Final Fourba. Fegyverneky Zsófia azt fejtegette, hogy hasonlóan szoros, kiélezett mérkőzésre számít Bourges-ban, mint amilyen a keddi, soproni találkozó volt. Mint mondta, tudja, hogy a francia alakulat saját pályáján jobb, mint idegenben, mégis győzelemben és a párharc lezárásában bízik.Mindezt két dologra alapozza, az egyik, hogy kint sikerül kijavítani azokat a védekezési hibákat, melyeket a keddi mérkőzésen elkövetett az együttes, a másik pedig, hogy a csapat igenis tud jobban játszani, mint ahogy a párharc első meccsén tette.Sokat kivett egyébként a soproni játékosokból az elmúlt egy hét, így szerdán a mérkőzés alapos kielemzése mellett a kedd este kulcsemberei pihentek, a kevesebbet pályán lévők viszont nem úszták meg az edzést. Ők a konditeremben és a parketten is elvégezték a szakmai stáb által kijelölt feladatokat.A csapat tegnap kora reggel már Franciaország felé vette az irányt. Párizsból a soproni klub kiküldött kisbuszaival folytatták útjukat Bourges felé. Roberto Íniguez tanítványai este edzettek az ultramodern, 5000 néző befogadására alkalmas arénában, ahol pokoli hangulat várható.Az mindenképpen jó hír, hogy a soproni szurkolók egy csoportja is ott lesz a lányok mögött.A két csapat egymás elleni mérlege, már az első meccs figyelembevételével: a 19 mérkőzésen 10-szer a Sopron, 9-szer a Bourges győzött. A gólkülönbség viszont a franciáknak kedvez: a zöld-sárgák az 1213 szerzett pontra 1323-at kaptak.