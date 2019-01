Női kosárlabda Euroliga - Hazai vereség Sopronban

Női Euroliga, B csoport, 10. forduló:A magyar csapat legjobb dobói: Zahui 19, Turner 19, Crvendakic 18, Dupree 17Az 5/4-es győzelmi mérleggel rendelkező magyar bajnok tavaly bravúrral búcsúztatta a Fenerbahcét a negyeddöntőben, amely 6/3-as mutatóval érkezett Magyarországra. A két csapat novemberi találkozója 69-67-es hazai sikerrel végződött Isztambulban, azóta pedig tovább erősödött a törökök kerete az ex-soproni Bria Hartley révén. A két gárda előzőleg 18-szor csapott össze az Euroligában, a soproniak ebből csak ötöt tudtak megnyerni.A csütörtöki meccsen Roberto Iniguez vezetőedző együttese jórészt hátrányban volt, de végig szívósan küzdött, kilenc-tízpontos különbségről is vissza tudott kapaszkodni. Az utolsó pillanatokban volt esély a fordításra. Előbb vendég büntetők maradtak ki, de a lepattanót az ellenfél szerezte meg, ezzel elúszott egy lehetőség, mivel a következő két dobás bement. 79-82-es állásnál aztán Fegyverneky Zsófia állhatott a büntetővonalra. Az elsőt bedobta (80-82), a másodiknál pedig úgy engedte el a labdát, hogy a lepattanót meg lehessen szerezni, a palánk alatti lökésnél azonban a bíró magyar szabálytalanságot látott, így a vendégek két sikeres büntetőjével zárult a mérkőzés. A magyar csapat legeredményesebb játékosa Yvonne Turner és Amanda Zahui volt 19-19 ponttal. A Sopron, amely jövő csütörtökön a spanyol Salamancát fogadja, a negyedik, míg a Fenerbahce a második helyen áll a nyolccsapatos B csoportban.

Korábban írtuk:

Crvendakic és Zandalasini ma is farkasszemet nézhet egymással. Fotó: fiba.basketball

Legutóbb



2018. november 7., Isztambul: Fenerbahce SK–Sopron Basket 69–67 (20–21, 14–18, 17–9, 18–19)

Fenerbahce SK: Vardarli 7/3, Plum 11, Zandalasini 6, Vaughn 6, Verameyenka 22/3. Cs.: Sottana 17/3, Canitez, Senyürek, Yavas, Topuz.

Sopron Basket: Fegyverneky 10, Turner 9/6, Crvendakic 14/6, Zahui 10, Dupree 13. Cs.: Salvadores 9/3, Határ 2, Dubei.

A továbbjutóhelyekért folytatott versenyfutásban az egyik legerősebb riválist fogadja ma 18 órától hazai pályán a Sopron Basket. A török Fenerbahce elleni találkozót a nemzetközi szövetség (FIBA) a nap mérkőzésének választotta.A Fenerbahce minden évben nagy tervekkel vág neki a szezonnak. Tavaly óriási bravúrral éppen a soproniak hiúsították meg az álmukat, elütve őket a négyes döntős szerepléstől. A kudarc után több változtatást is eszközöltek a török sztárklub háza táján.A leglényegesebb az elismert francia edző, Valerie Garnier kinevezése lett, akinek csapatai mindig is híresek voltak az egységes, precíz játékról. Ezt most sztárokkal igyekszik megvalósítani Isztambul ázsiai oldalán. Az új szemlélet átültetése nem megy zökkenőmentesen, de így is csupán három vereséget gyűjtöttek be, mellyel a csoport második helyét foglalják el.Az is látható, hogy egyik mérkőzésükön sem voltak nagy fölényben. A Sopronnak is megvoltak a lehetőségei november elején, hogy harmadszor is „megcsípjék" őket 2018-ban, de pontatlanabbak voltak a végjátékban, és a hazai pálya is erősen Vardarliék felé lejtett.Ahhoz a mérkőzéshez képest most már két újabb sztárral erősödtek, miután megkapták az európai papírjaikat. Bria Hartley és Kiah Stokes közül különösen az egykori soproni játékos, Bria Hartley dobott nagyot a játékukon. Mellette Plum, Vaughn, Zandalasini, Vardarli, Verameyenka és Sottana viszi a prímet.A sérülések által sújtott, nehéz helyzetben levő legutóbbi Euroliga-ezüstérmes csapat a görög Olimpiakosz otthonában csak kereste önmagát, így egy lépéssel hátrányba kerültek a Fenerrel szemben. Egy győzelemmel azonban utolérnék őket pontszámban, és ha többel tudnának nyerni, mint két pont, az a végső elszámolásnál is sokat jelentene. Vereség esetén már csak matematikailag lehetne befogni őket, így a csütörtöki mérkőzés ebből a szempontból sorsdöntő lesz.Az előjelek nem a legjobbak. Ahogy Roberto Íniguez elmondta a PINKK elleni mérkőzés után, a sérülések miatt már huzamosabb ideje nem tudnak megfelelő szintű edzésmunkát végezni – Fegyvernekyt rendre csak a meccsekre „drótozzák össze", Határ térdsérüléssel bajlódik, Jovanovic pedig műtétjei után még nincs csúcsformában –, ez pedig a játék minőségének rovására megy, és néhány játékos túlterhelt lett az egyébként is igen kemény menetben.„Ezzel együtt biztosak lehetünk benne, hogy alaposan felkészülünk a Fener ellen, és mindent megteszünk a pályán. Ezt várjuk a lelátón szurkolóinktól is, akiknek az erejét megtapasztalhatták a törökök a tavalyi negyeddöntő során" – mondta Roberto Íniguez.A soproni csapat egyik legjobbja, Turner Yvonne kiemelte: a törökországi meccs óta játékban sokat lépett előre a csapat. Tisztában van vele, hogy nagyon nehéz ütközet vár rá és társaira, de úgy véli, a szakmai stáb alaposan felkészítette őket, és ha saját játékát tudja játszani az együttes, akkor a nehézségek ellenére is jó az esély a visszavágásra.