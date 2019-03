Női kosárlabda Euroliga - Egy győzelemre a négyes döntőtől a Sopron

Az előző idényben ezüstérmes Sopron hazai pályán óriási csatában legyőzte a francia Bourges-t kedden a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének első mérkőzésén. Eredmény: negyeddöntő, 1. mérkőzés: Sopron Basket-Bourges (francia) 66-65 (25-23, 15-17, 14-11, 12-14)---------------------------------------------------------------------------A magyar csapat legjobb dobói: Turner 22, Dupree 16, Casas 10, Jovanovic 9A Sopron kedvező előjelekkel várta az Euroliga-negyeddöntőt: szombaton begyűjtötte nyolcadik Magyar Kupa-aranyérmét, 18 forduló után veretlenül vezeti az NB I tabelláját - ezzel megnyerte az alapszakaszt -, ráadásul eddigi kilenc vendégjátéka során a Bourges csak egyszer tudott nyerni Sopronban. A magyar bajnok 2009-ben már megvívott egy sikeres negyeddöntőt a franciák ellen, ezzel bejutott a salamancai Final Fourba, ahol negyedikként zárt.Kedden az egyik fél második sikeréig tartó párharcot a vendégek kezdték jobban, akiknek klasszisa, Marine Johannes szerezte csapata első hat pontját. Magyar részről a honosított Yvonne Turner öt ponttal válaszolt, aztán a franciák voltak előnyben, mígnem 20-18-nál a Sopron utolérte őket. Roberto Iniguez együttese a folytatásban kilenc ponttal elhúzott (38-29), csakhogy a sok palánk alatti kosarat szerző ellenfél kiegyenlített, a nagyszünetben 40-40 volt az állás. Ekkor Turner és Johannes is 14-14 pontnál tartott.Térfélcsere után három könnyű dobást is elrontottak a házigazdák, percekig 44-47 állt az eredményjelzőn, a 14,8 pontos átlaggal büszkélkedő Johannes neve mellett pedig már 21 pont szerepelt. Az 54-51-ről induló zárószakaszban a soproniaknak csak öt ponttal sikerült leszakítani Olivier Lafargue együttesét, amely három perccel a vége előtt ismét felzárkózott (60-60).Turner 21. pontjával 64-63-ra vezetett a magyar csapat, ekkor 28 másodperc volt hátra, aztán két francia büntetőt követően Candice Dupree dobta be a győztes kosarat négy másodperccel a vége előtt. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc második mérkőzésére pénteken 20 órakor kerül sor Bourges-ban. Ha ott is soproni siker születik, akkor a zöld-sárgák egymás után másodszor jutnak be a Final Fourba.

Korábban írtuk

Roberto Íniguez, az Euroliga tavalyi kiírásában döntőt játszó, ezüstérmes Sopron vezetőedzője a klub honlapjának nyilatkozva az alapszakaszbeli szereplés kapcsán kifejtette:

Összességében nagyszerű alapszakaszt hagytunk magunk mögött. Gondoljunk csak bele, milyen csoportunk volt. Olyan csapatokkal, mint a Salamanca, amelyiknek Final Four-szintű kerete van, tizenegy topjátékossal, és az Európa-kupában folytatja, vagy a Hatay, amely még oda sem jutott be. Aztán ott van a támadásban nagyon hatékony Carolo, az Olympiakosz, amelyek hazai pályán nagyon erősek, és az a Riga, amely nagyon stílusos, jó kosárlabdával rukkolt elő ebben a szezonban. Szerintem övék a szezon legjobb edzője, nagyon jól játszanak. Ilyen csapatok között végül a második helyen zártunk, erre nagyon büszkének és boldognak kell lennünk. Rengeteg problémánk volt az egész szezonban, sérülések és egyéb gondok, de sosem adtuk fel, és mindig visszataláltunk a helyes útra. Mindenkinek megmutattuk, egy erős csapat vagyunk, keményen dolgozunk és nagyon összetartunk, legfőképpen a nehéz pillanatokban."

Az egyik legfontosabb meccs jön

Azzal kapcsolatban, mit vár a Bourges elleni negyeddöntős párharctól, a következőket mondta Íniguez: „Mindkét csapat számára nagyon nehéz párharc lesz. A Bourges tele van tehetséges, jó képességű játékosokkal, nálunk pedig a csapategység fontos. Sok tekintetben hasonló a két csapat, például a védekezésben, agresszivitásban, mindkét csapat nagy iramot diktál, magas kosárlabda-intelligenciával, és mindkét csapat fizikálisan erős.Szerintem a francia jelenleg Európa legerősebb bajnoksága, melyben sok az európai szinten is igen erős csapat. Gyakran játszanak komoly, nehéz mérkőzéseket, nekik ez csak egy meccs lesz a sok közül. Meglátjuk, mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk, aztán amikor látjuk, mi történt az első meccsen, utána kezdünk el a másodikkal foglalkozni."A felvetésre, hogy mi lehet a kulcs a Bourges legyőzéséhez, nem adott meglepő választ Íniguez: „Ahogy mindig is, a védekezés, amit negyven percen keresztül a megfelelő intenzitással kell csinálni. A különbség a Magyar Kupához képest Queralt Casas lehet, hiszen most eggyel több játékost használhatunk, ő ráadásul nagyon hatékony a védekezésben. Nagy szükségünk lesz a segítségére, hiszen a Bourges-nek nagyon jó játékosai vannak külső posztokon, mint Johannes, Raincock, Michel, Sharp, Ouvina, fantasztikus játékosok."Azt, hogy valóban előny-e a pályaelőny, tekintettel arra, hogy az alapszakaszban voltak „botlásai" a csapatnak hazai pályán, így látja a Sopron spanyol vezetőedzője: „Úgy gondolom, az alapszakaszban legtöbbször jobban játszottunk idegenben, mint itthon. Hazai pályán mindig próbáljuk a legjobbunkat nyújtani, de túlságosan rágörcsölünk a meccsekre. A szezon elején elvesztettünk néhány mérkőzést, és ez még csak rátett egy lapáttal. Remélem, kontrollálni tudjuk ezt a stresszt, ahogy a Magyar Kupán is tettük, és együtt tudunk küzdeni a szurkolókkal, de nem túlizgulva, túlstresszelve a meccseket. Szurkolóinknak és a hazai pályának előnyt kell jelenteniük. Nagy szükségünk lesz a közönség támogatására, segítségére. A rosszabb, nehezebb pillanatokban is éreznünk kell, hogy itthon vagyunk."A második mérkőzés március 8-án 20 órától lesz Bourges-ben, míg az esetleges harmadik találkozót március 13-án este hattól rendezik Sopronban.