Női kosárlabda Euroliga - A Sopron Basket lezárná a párharcot

A soproniak egy bravúros győzelemmel már ma biztosíthatják helyüket – egymás után másodszor – az

Euroliga négyes döntőjében. Fotó: Magasi Dávid

A csapat kapitánya abban bízik: sikerül lezárni a párharcot, s a tavalyi év után idén is bejut az együttes a Final Fourba. Fegyverneky Zsófia azt fejtegette, hogy hasonlóan szoros, kiélezett mérkőzésre számít Bourges-ban, mint amilyen a keddi, soproni találkozó volt. Mint mondta, tudja, hogy a francia alakulat saját pályáján jobb, mint idegenben, mégis győzelemben és a párharc lezárásában bízik.Mindezt két dologra alapozza, az egyik, hogy kint sikerül kijavítani azokat a védekezési hibákat, melyeket a keddi mérkőzésen elkövetett az együttes, a másik pedig, hogy a csapat igenis tud jobban játszani, mint ahogy a párharc első meccsén tette.Sokat kivett egyébként a soproni játékosokból az elmúlt egy hét, így szerdán a mérkőzés alapos kielemzése mellett a kedd este kulcsemberei pihentek, a kevesebbet pályán lévők viszont nem úszták meg az edzést. Ők a konditeremben és a parketten is elvégezték a szakmai stáb által kijelölt feladatokat.A csapat tegnap kora reggel már Franciaország felé vette az irányt. Párizsból a soproni klub kiküldött kisbuszaival folytatták útjukat Bourges felé. Roberto Íniguez tanítványai este edzettek az ultramodern, 5000 néző befogadására alkalmas arénában, ahol pokoli hangulat várható.Az mindenképpen jó hír, hogy a soproni szurkolók egy csoportja is ott lesz a lányok mögött.A két csapat egymás elleni mérlege, már az első meccs figyelembevételével: a 19 mérkőzésen 10-szer a Sopron, 9-szer a Bourges győzött. A gólkülönbség viszont a franciáknak kedvez: a zöld-sárgák az 1213 szerzett pontra 1323-at kaptak.