Női kosárlabda EK - Hazai vereséggel búcsúzott a Győr - fotók

(16–18, 18–16, 4–27, 18–17)Európa-kupa-mérkőzés, F csoport, 6. forduló, Győr, 300 néző. V.: Jovanic (bosnyák), Perlic, Tomic (horvátok).UNI Győr: BROWN 22/6, Czank 12/6, Raksányi 2, Spanou 7/3, Gray 4. Cs.: Krnjic 5, Varga Zs. 4, Nagy D. Edző: Milos Pavlovic.Girona: PALAU 6, Martinez 7/3, Hampton 12/3, MURPHY 19/9, COLHADO 16. Cs.: Buch 7/3, Bagaria 3/3, Oma 2, Reisingerova 6. Edző: Eric Suris.Jól kezdett a győri csapat, Brown nyitotta a pontgyártást, majd 4–2-es vezetésnél egy 8–0-t csinált a Girona. A hazai időkérés után Brown dobott triplát. A 7. percben Brown újabb hármasának köszönhetően 10–14 volt a vendégeknek. Brown révén tartották a lépést az ellenféllel a győriek (14–16), a negyed végén is csak két pont volt a különbség.A második szakasz elején Krnjic kosarával egyenlítettek a győriek (18–18). Megint elhúzott néggyel a Girona, Spanou triplája után a fordításért támadhatott az UNI, ami akkor kimaradt, a második lehetőség már nem. Varga kosara után megint Győrben volt az előny (15. perc: 25–24). Kevés pont esett, fej fej mellett haladtak a csapatok, a 18. perc végén 29–27-re vezetett az UNI, de nem sokkal később 30–29 volt oda. A nagyszünetre döntetlennel vonulhattak a csapatok (34–34).A második félidőt 0–8-cal kezdték a zöld-fehérek, másfél perc után kért időt Milos Pavlovic. Lendületben maradtak a vendégek, újabb 6–0-val jelentős hátrányba került (34–48) az UNI. Czank négy perc után talált be először a negyedben. Továbbra sem találták igazán a dobóformát a hazaiak, a Girona viszont triplákkal „szétdobta" Murphyéket (29. perc: 38–58). Gyakorlatilag ebben a tíz percben eldőlni látszott a találkozó (38–61).A katalán gárda őrizte magabiztos előnyét, az UNI végül nem tudta megnehezíteni a Girona dolgát. Mindez azt jelenti, hogy nem sikerült továbbjutni a csoportból.Milos Pavlovic: – Egy félidőn át jól játszottunk, a harmadik negyedre azonban nincs magyarázat. Mostantól a magyar bajnokságra fókuszálunk, de ilyen játékot senki ellen nem szabad nyújtani, ha el akarunk még valamit érni.Eric Suris: – Jó csapattal játszottunk, mely győzni szeretett volna, de a harmadik negyedtől kontrollálni tudtuk a játékot. Boldogok vagyunk, hogy hat győzelemmel jutottunk tovább.Szerdán 19 órakor rendezik a győri egyetemi csarnokban a CMB Cargo-UNI Győr-Girona női Európa-kupa-mérkőzést. A csoportkör utolsó fordulójában egyszerű a képlet: már az egypontos győri siker is továbbjutást ér.Az Európa-kupa csoportkörének zárófordulóját rendezik a héten, a CMB Cargo-UNI Győr a spanyol Gironát fogadja, s amennyiben a legminimálisabb különbséggel is legyőzi, akkor továbbjut. A sorozatban tíz négycsapatos csoportban küzdenek az együttesek, a Keleti és a Nyugati Konferenciát is öt-öt négyes alkotja. A rájátszásba a csoportok első két helyezettje automatikusan kvalifikálja magát, míg mindkét konferenciából a két-két legjobb csoportharmadik is résztvevője lesz a 24 csapatos play off küzdelmeinek.A csoportkör utolsó fordulója előtt a 24 helyre 28 gárda pályázik. A magyar csapatok közül a DVTK már kvalifikálta magát. Erre kiváló esélye van a Szekszárdnak és még a CMB Cargo-UNI Győr előtt is adott a lehetőség. A Cegléd viszont már biztosan nem folytathatja januárban.A 24 továbbjutó csapatot a csoportkörben elért eredmények alapján állítják rangsorba a nemzetközi szövetség (FIBA) munkatársai. Itt már nem lesz jelentősége, hogy mely alakulat melyik konferenciából érkezik. Az első nyolc helyezett kiemelt, a rájátszás első körében nem kell pályára lépnie. A további 16 gárda pedig kuparendszerű párharcot vív, melyek játéknapjait január 3-ra, illetve január 10-re írta ki a nemzetközi szövetség.Öt fordulót követően a csapatrangsort nézve a Szekszárd a hatodik helyet foglalja el, a DVTK a hetediket, a győri gárda pedig a 24. pozíciót tudhatja magáénak.Akár egyébként egy vereség is belefér a zöld-fehéreknek, ehhez azonban a portugál Uniaónak győznie kellene a spanyol Gernika otthonában. Mivel ebben a négyesben még nyitott minden – egyedül a Girona csoportelsősége a biztos –, a FIBA úgy döntött, a két mérkőzést egy időben kell lejátszani, ezért a megszokott 18 óra helyett 19 órakor kezdődik az UNI Győr találkozója.Milos Pavlovic, a zöld-fehérek vezetőedzője így nyilatkozott az esélyekről: "Nagyon erős csapat a Girona, ezt idegenben megtapasztaltuk. Az volt az első meccsem a győri kispadon, nem sikerült igazán jól az a találkozó, de azóta már eltelt egy kis idő, tudtunk közösen dolgozni, úgy fest, elindultunk felfelé. Nem lesz egyszerű dolgunk szerdán, de ha ugyanolyan fegyelmezetten kosárlabdázunk, s úgy védekezünk, mint egy hete a Gernika ellen, akkor van esélyünk. A továbbjutásunkhoz összességében kisebb csoda kell, s én nem hiszek a csodában, csak a kemény munkában. Azt pedig folyamatosan végezzük, remélem, a sors ezt honorálja."Czank Tímea is bizakodó a találkozó előtt: "Láthatóan sokat fejlődtünk az elmúlt egy hónapban, mióta az új edzővel dolgozunk. Ha csapatként gondolkozunk és játszunk, s ugyanaz a mentalitás jellemez majd bennünket, mint ami az elmúlt pár meccsen, akkor felvehetjük a versenyt a Gironával, s kiharcolhatjuk a továbbjutást."Úgy tűnik, Milos Pavloviccsal elindult felfelé a győriek "szekere", ezt ma este is bizonyíthatja a csapat.