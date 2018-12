Női kosárlabda EK - Hazai vereséggel búcsúzott a Győr

Szerda, 21.12 - Esélye sem volt hazai pályán a győri csapatnak



Novemberben a két csapat gironai találkozóján 78-58-as spanyol siker született, a hatodik, utolsó fordulós szerdai mérkőzést a győriek 2 győzelemmel és 3 vereséggel, a vendégek százszázalékos mérleggel várták. A találkozón a nagyszünetben még döntetlen volt az állás (34-34), ám a harmadik negyedben összeomlott a Cargo, amely csoportharmadikként zárt.



Az EK-mezőny tíz kvartettjéből a csoportok első és második helyezettjei, továbbá négy csoportharmadik jut tovább, ám a Győr már biztosan nem kerülhet utóbbiak közé, így búcsúzott. A rájátszásban a 24 csapatot erősorrendbe rangsorolják a csoportkörben mutatott teljesítményük alapján, a legjobb nyolc gárda közvetlenül a nyolcaddöntőbe kerül. A 9-24. együttes oda-visszavágós alapon küzd meg egymással, s a párharcok győztesei jutnak a 16 közé.



Eredmény, Női Európa Kupa, 6. (utolsó) forduló: F csoport: CMB Cargo UNI Győr-Girona (spanyol) 56-78 (16-18, 18-16, 4-27, 18-17).



Korábban: G csoport: Aluinvent DVTK-Venezia (olasz) 63-61 (12-10, 15-15, 12-14, 24-22).



Előzetes - Már az egypontos győri siker is továbbjutást ér



Szerdán 19 órakor rendezik a győri egyetemi csarnokban a CMB Cargo-UNI Győr-Girona női Európa-kupa-mérkőzést. A csoportkör utolsó fordulójában egyszerű a képlet: már az egypontos győri siker is továbbjutást ér.



Az Európa-kupa csoportkörének zárófordulóját rendezik a héten, a CMB Cargo-UNI Győr a spanyol Gironát fogadja, s amennyiben a legminimálisabb különbséggel is legyőzi, akkor továbbjut. A sorozatban tíz négycsapatos csoportban küzdenek az együttesek, a Keleti és a Nyugati Konferenciát is öt-öt négyes alkotja. A rájátszásba a csoportok első két helyezettje automatikusan kvalifikálja magát, míg mindkét konferenciából a két-két legjobb csoportharmadik is résztvevője lesz a 24 csapatos play off küzdelmeinek.



A csoportkör utolsó fordulója előtt a 24 helyre 28 gárda pályázik. A magyar csapatok közül a DVTK már kvalifikálta magát. Erre kiváló esélye van a Szekszárdnak és még a CMB Cargo-UNI Győr előtt is adott a lehetőség. A Cegléd viszont már biztosan nem folytathatja januárban.



A 24 továbbjutó csapatot a csoportkörben elért eredmények alapján állítják rangsorba a nemzetközi szövetség (FIBA) munkatársai. Itt már nem lesz jelentősége, hogy mely alakulat melyik konferenciából érkezik. Az első nyolc helyezett kiemelt, a rájátszás első körében nem kell pályára lépnie. A további 16 gárda pedig kuparendszerű párharcot vív, melyek játéknapjait január 3-ra, illetve január 10-re írta ki a nemzetközi szövetség.



Öt fordulót követően a csapatrangsort nézve a Szekszárd a hatodik helyet foglalja el, a DVTK a hetediket, a győri gárda pedig a 24. pozíciót tudhatja magáénak.



Akár egyébként egy vereség is belefér a zöld-fehéreknek, ehhez azonban a portugál Uniaónak győznie kellene a spanyol Gernika otthonában. Mivel ebben a négyesben még nyitott minden – egyedül a Girona csoportelsősége a biztos –, a FIBA úgy döntött, a két mérkőzést egy időben kell lejátszani, ezért a megszokott 18 óra helyett 19 órakor kezdődik az UNI Győr találkozója.



Milos Pavlovic, a zöld-fehérek vezetőedzője így nyilatkozott az esélyekről: "Nagyon erős csapat a Girona, ezt idegenben megtapasztaltuk. Az volt az első meccsem a győri kispadon, nem sikerült igazán jól az a találkozó, de azóta már eltelt egy kis idő, tudtunk közösen dolgozni, úgy fest, elindultunk felfelé. Nem lesz egyszerű dolgunk szerdán, de ha ugyanolyan fegyelmezetten kosárlabdázunk, s úgy védekezünk, mint egy hete a Gernika ellen, akkor van esélyünk. A továbbjutásunkhoz összességében kisebb csoda kell, s én nem hiszek a csodában, csak a kemény munkában. Azt pedig folyamatosan végezzük, remélem, a sors ezt honorálja."



Czank Tímea is bizakodó a találkozó előtt: "Láthatóan sokat fejlődtünk az elmúlt egy hónapban, mióta az új edzővel dolgozunk. Ha csapatként gondolkozunk és játszunk, s ugyanaz a mentalitás jellemez majd bennünket, mint ami az elmúlt pár meccsen, akkor felvehetjük a versenyt a Gironával, s kiharcolhatjuk a továbbjutást."

Úgy tűnik, Milos Pavloviccsal elindult felfelé a győriek "szekere", ezt ma este is bizonyíthatja a csapat.