Női kosárlabda Eb: győzelemmel kezdtek a magyarok Nisben - fotók

Magyarország-Szlovénia 88-84 (22-25, 14-14, 23-30, 29-15)

Fotók: MTI

A magyar válogatott remek hajrával legyőzte Szlovéniát a szerb-lett rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokság nisi csoportjának nyitómérkőzésén.Eredmény:Pontszerzők: Turner 23, Határ 21, Studer 17, Zele 8, Dubei 7, Horti 4, Varga 4, Lelik 2, Raksányi 2, illetve Oblak 21, Evans 18, Lisec 13, Prezelj 13, Baric 7, Friskovec 7, Jakovona 5A várakozásoknak megfelelően szerény létszámú közönség várta a négyezer férőhelyes Cair Sportcsarnokban az Európa-bajnokság nisi nyitómeccsét. A 2011-ben felújított és remekül klimatizált aréna kiváló védelmet nyújtott a kinti 35 fokos kánikula ellen, ám a lakosságot szemlátomást inkább a főtérnek számító Trg Kralja Milanán 17 órára meghirdetett ünnepség érdekelte, amelyen egy díszegyenruhás kórus lép fel, és ideiglenes tribünről lehet nézni vetítést a helyi nagyáruház falán.A mérkőzés kezdetére mintegy 500 szurkoló gyűlt össze a csarnokban, a szlovén tábor 80-90 főből állt - néhányan zöld bohócparókában érkeztek -, míg a magyar zászlók alatt mintegy húszan foglaltak helyet.A szlovén válogatott az elmúlt tíz évben rendezett kosárlabdatornák közül csak a 2017-es csehországi Eb-re jutott ki, amelyen 14.-ként zárt. A jelenlegi selejtezőben viszont öt siker mellett csak egyszer kapott ki csoportjában. Székely Norbert szövetségi kapitány együttese négy győzelmet aratott, az oroszoktól pedig kétszer kikapott, a közelmúltban pedig a 2009-es Eb-n 13., a 2015-ös, részben hazai rendezésű kontinenstornán 17., két éve pedig 12. lett.Ami a két válogatott egymás elleni mérlegét illeti, az eddig három találkozót Magyarország nyerte, legutóbb 2007-ben 74-30-ra. A 2019-es erőviszonyok ugyanakkor nem kiütéses magyar diadalra utaltak, mivel - mint arra korábban Székely Norbert is utalt - a túloldalon euroligás csapataikban meghatározó játékosok sorakoztak, míg a magyarok "kisebb súllyal" szerepelnek a nemzetközi élvonalban.Csütörtökön az első magyar pontot Studer Ágnes érte el, majd a honosított - és társaihoz csak szombaton csatlakozott - Turner Yvonne is betalált, de a negyedik percben már az ellenfél vezetett. Az USK Prahával Euroliga-bronzérmes Teja Oblak ekkorra hat pontnál tartott, és 11-18-nál jókor jött a szülés után visszatért Horti Dóra duplája. A remek védőmunkának és a sok lepattanónak köszönhetően a hétpontos hátrány egyre csökkent (22-23), emellett a magyarok mind a nyolc büntetőjüket bedobták.A második negyedet 8-2-vel kezdte az ellenfél, Székely Norbert időt kért, de az olasz Schiót erősítő Eva Lisec 11. pontjával hamarosan már 24-35 állt a nagyórán. Ekkor egy 8-0-ás magyar rohammal újra nyílt lett a meccs, a nagyszünetben 39-36-ra vezettek a szlovénok.Az első félidő statisztikájából kitűnt, hogy a magyarok csak egy, a szlovénok pedig két triplát dobtak 20 perc alatt, a lepattanócsatában Határék álltak jobban (21/16), mint ahogy a cserepadok összehasonlításában is (8/4 pont).Térfélcsere után Oblak 12. pontjával újra 10 pont lett a különbség, majd "mínusz" 14-nél elúszni látszott a mérkőzés. A válogatottban a 208 centis Határ szinte egymaga tartotta a lelket, állandósult a tízpontos szlovén előny, a 28. percben a 13 pontos Lisec lábsérüléssel kidőlt.Az 59-69-ről induló zárószakaszban Zele Dorina hat pontjával újra visszajött a magyar csapat, ám Damir Grgic tanítványai bírták a nyomást, a honosított Shante Evans pedig tarthatatlan volt a palánk alatt. Határ 20. pontjával 79-81 lett az állás, Turner két triplájánál pedig eksztázisban kiabált a maréknyi magyar tábor (85-83). A hajrában az ellenfél már nem tudott újítani, így a nemzeti csapat küzdemes sikerrel kezdte meg Eb-szereplését.Székely Norbert elégedetten érkezett a sajtótájékoztatóra, és elsőként a hitről beszélt:"Hittünk magunkban és egymásban, egy pillanatig sem adtuk fel, ez volt a kulcs. Nagyon rossz felkészülésen vagyunk túl, nem ismertük egymást eléggé, de most megvolt a ritmus, és remek betöréseket mutattunk be. A szlovénok kiválóan játszottak, talán kicsit szűk volt a rotációjuk" - mondta a szövetségi kapitány hozzátéve, a csapat extra teljesítményt nyújtott az utolsó öt percben.Raksányi Krisztina csapatkapitány is gratulált az ellenfélnek, hangsúlyozva, hogy nagyon kemény meccsen vannak túl."Büszke vagyok arra, hogy kétszer is visszajöttünk több mint tízpontos hátrányból, ez igazi csapatmunka volt. Az is kellett a győzelemhez, hogy a második félidőben végre mi szedtünk sok lepattanót" - jelentette ki a Győr kosarasa.Damir Grgic, a szlovénok szakvezetője elismerően beszélt a magyarok kitartásáról:"Teljesen megérdemelten nyertek, okosan játszottak, a hajrában pedig kulcsfontosságú dobásokat vállaltak el sikeresen. A védekezésünkkel végig gond volt, sajnos rövid a csapatom, kevés embert tudok forgatni, Lisec kidőlése pedig megpecsételte a sorsunkat" - fejtette ki.Nika Baric csapatkapitány elsőként szintén a magyarokat méltatta:"Nem voltunk elég jók, az ellenfél a 10-0-ás és 8-0-ás rohamunkból is felállt. Igazságos eredmény született, mi bárkit meg tudunk verni, de ma kevés volt a játékosunk. Holnap megpróbálunk nyerni a törökök ellen" - fűzte hozzá az Euroliga-bajnok Jekatyerinburg légiósa.A második fordulóban Olaszország lesz a magyarok ellenfele pénteken 18.30 órakor.