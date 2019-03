Női kosárlabda - Sopron parádé: 5 győzelem 8 nap alatt

Nem akármilyen sorozatot mutatott be Roberto Íniguez együttese bő egy hét, február 28. és március 8. között.: előbb három magyar Európa-kupa szereplő csapatot, a Győrt, a Diósgyőrt ls a Szekszárdot legyőzve lett Magyar Kupa győztes, majd Európa nyolc legjobb csapatának egyikét, a francia Bourges együttesét kétszer is kétvállra fektetve bejutott az Euroliga négyes döntőjébe.



Amikor kiderült, milyen erőltetett menet vár a csapatra, jó néhány szurkoló féltette az együttest, hogy két szék közül a pad alá eshet, azaz sem kupagyőzelem, se Final Four. Roberto Íniguez több ízben is hangot adott - finoman fogalmazva - bosszúságának, hogy mennyire akadályozza a kupadöntő időpontja a Bourges elleni negyeddöntőre való felkészülést, és, hogy a győri sorozat lényegében púp saját és csapata hátán.



Ehhez képest azt a kulcsfontosságú, stratégiai, "humán-erőforrás gazdálkodási" döntést, amelynek köszönhetően végül a kecske is jóllakott és a káposzta is megmaradt, azaz, amelynek révén megnyerte a kupát és a Final Four-ba is bejutott a Sopron - már a kupadöntő előtt meghozta.



Ez pedig nem volt más, mint a spanyol hátvéd, Querralt Casas kihagyása a győri sorozatról.



A Magyar Kupa szabályai szerint a sorozat előtt le kellett adni a nyolcas döntőn szereplő keret névsorát, a Sopron népes légiós kontingenséből valakinek ki kellett hagynia a Magyar Kupa nyolcas döntőjét. Íniguez Casast hagyta ki - megtehette, ugyanis a külső sorban a csapatnál a "mandátumát" meghosszabbító Honti Kata is rendelkezésére állt - s ezzel két legyet ütött egy csapásra.



A külső posztokon Euroliga-szinten is roppant erős, Ouvinna, Johannes, Riaincock-Ekunwe, Sharp és Michel mezőnysorral felálló Bourges elleni párharcra ugyanis nyert egy friss, a győri "hármasugrástól" "le nem amortizált" extra védekező mezőnyembert, aki védekezésben és támadásban is nagyon sokat tett a kettős soproni sikerért: az első, soproni meccs első negyedének végén szórt két kulcsfontosságú triplát, a másodikon pedig nem levesebb, mint 9 gólpasszt kézbesített társainak - arról nem is szóval, hogy amikor ő őrizte a Bourges "gólvágóját", Johannest, a franciák sztárja csak szenvedett, erőlködött mellette, Bourges-ban például 14 mezőnykísérletből 1/9-es triolamutatóval jutott 11 pontig.



Íniguez a kupadöntőn Casas helyett a hosszú sérülése után csak lassan, fokozatosan formába lendülő szerb center, Tina Jovanovicsot is kihagyhatta volna. Nem tette. A szerb center ugyan, ahogy szokott, küzdött hajtott, de azért hol több, hol kevesebb bizonytalanság érezhető volt játékán Győrben és az Euroliga-negyeddöntő első, soproni mérkőzésén egyaránt. Viszont minden e mérkőzéseken pályán töltött perce hozzásegítette őt ahhoz, hogy Bourges-ban élete mérkőzését játszva a cserepadról beszállva 23 perc alatt 7/8-as mezőnymutatóval elért 18 pontos, 10 lepattanós dupla-duplával segítse Final Four-t érő győzelemhez csapatát.



Szombaton, kora délután a Nomomatic Aréna parkolójában vagy 100 síppal-dobbal felszerelt szurkoló várta a Bourges-ból Sopronba hazatérő küldöttséget. Nem mindenki tért vissza, volt aki Párizsból az Egyesült Államok,ba más pedig Spanyolországbe, s akadtak, akik Sopronba hazatérve Szerbia felé vették az irányt. Roberto Íniguez ugyanis ezután a hibátlan mérleggel "letudott" roppant erőltetett menet után néhány nap pihenőt adott játékosainak.



Megérdemelték, megérdemlik. Mint ahogy sorozatban a második Final Four-t is!



A soproni szurkolók azt, hogy a tavalyi, amúgy mind szurkolók, mind pedig nemzetközi szövetség vezetői (FIBA) szerint kiválóan megszervezettnek tartott soproni Final Four után idén áprilisban ismét a Novomatic Arénában randevúzzon a legszűkebb európai elit, csupán elméleti lehetőségként tartják elképzelhetőnek. Többségük most Prágának, pontosabban az USK Praha csapatának szorít, hogy a korábban Sopronban is dolgozó Natalia Hejková által dirigált cseh klub pályázza meg, s nyerje el a Final Four rendezését, s ne Kurszkba, vagy Jekatyerinurgba kelljen utazniuk.



És ebben az évadban eddig minden kívánságuk teljesült.