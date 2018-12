Női kosárlabda - Passzold a labdát: az Emberség DSE-nek gyűjtenek a kosarasok Győrben

Passzold a labdát

Fontos mérkőzés előtt áll a CMB Cargo-UNI Győr, ma 18 órakor az Európa-kupában a spanyol Lointek Gernikát fogadja az egyetemi csarnokban a zöld-fehér alakulat. A sorozat nyitókörében nyerni tudtak Raksányiék, azóta azonban mindhárom idegenbeli meccsüket elveszítették. Ahhoz, hogy reális esély legyen a csoportból való továbbjutásra, a hátralévő két hazai mérkőzést meg kell nyerni, így a ma esti találkozót.Milos Pavlovic a hétvégén megszerezte első győzelmét a győriekkel, s bizakodva várja a mostani találkozót is:„Bízom benne, hogy egy kis lökést ad a lányoknak a két pont megszerzése. Tudjuk, hogy az a bajnoki meccs és ami szerdán jön, nem egy kategória, viszont a vereségek után a lelkeknek, az önbizalomnak nagyon kellett a sikerélmény. Remélem, ez oldja a gátakat, s pozitív energiákat szabadít fel a lányokban. Vannak apró jelek a játékunkban a javulásra, de még bőven van bennünk tartalék. A Gernika az első meccs óta tovább erősödött, leigazoltak egy görög válogatott bedobót, de mi leginkább magunkra koncentrálunk. Mind védekezésben, mind támadásban előbbre kell lépni, különösen az egy egy elleni védekezésben szükséges a javulás."A csapat amerikai légiósa, Lexie Brown is a hétvégi siker jótékony hatásáról beszélt: „A csapat morálja javult, az önbizalmunknak is jót tett, hogy végre győzni tudtunk a hétvégén, ezt szeretnénk szerdán folytatni a Gernika ellen is."Advent időszakában megszokott, hogy a győri klub jótékonysági akcióval jelentkezik, nincs ez másként idén sem. Két éve már elindította a Passzold a labdát elnevezésű programját az egyesület, s akkor a győri Lurkó Alapítványt segítették a bevétellel.Idén a szintén győri Emberség DSE részesül a jótékonykodásból. A mai meccs szünetében öt labdát indítanak útjára, s akihez kerül, az tetszés szerinti összeget felajánlhat és közvetlenül el is utalhat a fogyatékos emberek sportolását segítő egyesület számlájára.A kezdeményezéshez csatlakozott Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő és Radnóti Ákos alpolgármester is, míg a másik három labdát először Gyömörei Tamás, a Széchenyi-egyetem Testnevelési és Sportközpont vezetője, Szigeti Roland, a GYAC válogatott evezőse, valamint Fűzy András, a CMB Cargo-UNI Győr elnöke passzolja tovább.

Azt gondolom, erős kezdő ötöst sikerült összehozni, nagyon örülünk, hogy sikerült ilyen személyiségeket megnyerni az ügyhöz. Az Emberség DSE-vel már régebbi a kapcsolatunk, korábban is voltak közös akcióink. Amit ők képviselnek, azzal maradéktalanul tudunk azonosulni. A labdákat a december 22-i utolsó hazai meccsünkre várjuk vissza"

Jó ügyet szolgálnak: Simon Róbert Balázs, Fűzy András, Radnóti Ákos és Kertész Tamás. Fotó: Bertleff András

Itt lehet támogatni



Akihez esetleg nem jut el a labda, de támogatná az Emberség DSE-t, az 59500485-16281587-es számlaszámra utalhatja felajánlását.

– mondta Fűzy András. Simon Róbert Balázs így nyilatkozott: „A két évvel ezelőtti akcióhoz is örömmel csatlakoztam, most sem volt kérdés, hogy a jó ügy mellé állok. A győri női kosárlabdacsapat tizenhárom éve van jelen a városban, megélt nagy sikert és tragédiát egyaránt, viszont a társadalmi szerepvállallásban mindig kitett magáért a klub. Most is nemes ügyhöz adja a nevét, s remélem, a karácsony közeledtével mindenki egy kicsit tágabbra nyitja a szívét, a lelkét, s ha csak egy kevéssel is, de támogatja az akciót." Radnóti Ákos alpolgármester azt hangsúlyozta, a város is segít minden ilyen jellegű kezdeményezést: „Az önkormányzatnak saját pályázati rendszere van, mely ezeket a civil szervezeteket segíti, de azon túl is felkarolunk minden olyan ügyet, mely nemes és jó célokat szolgál. Ez pedig ilyen, s köszönjük a kosarasoknak, hogy a sporttevékenység mellett ezen a téren is jeleskednek."Kertész Tamás, az Emberség DSE vezetője így fogalmazott: „Többször voltunk már kint a gyerekekkel a kosárlabdacsapat mérkőzésein, ezzel is élményhez juttatva őket. Meglepetés volt, hogy ránk esett a választás, természetesen nagyon örülünk a lehetőségnek. Az élményszerzést nagyon fontosnak tartjuk, ezért a támogatásból kirándulásokat, táborozást szerveznénk sportolóinknak."