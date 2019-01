Női kosárlabda - Korai temetni a győri csapatot

A CMB Cargo-UNI Győr két győzelemmel kezdte a bajnokságot, majd rég nem látott vereségsorozat következett. Zsinórban a ZTE, a Sopron Basket, a Cegléd, a Diósgyőr és a Szekszárd ellen maradt alul a csapat, s az Európa-

kupában sem jutott tovább a csoportjából.



Ezt követően a bajnokságban ugyan jött hat győzelem, de a legutóbbi két találkozót, a ZTE elleni idegenbelit és a Sopron elleni hazait ismét elbukta a zöld-fehér alakulat. Jelenleg a hatodik helyen áll az együttes, ami rendkívül szokatlan, ugyanis a soproniak mellett a győri az, amelyik most már hosszú évek óta stabilan éremért harcol.

Tavaly is hasonló helyzetben voltak a győriek, akkor Völgyi Péter vezetőedzőt leváltotta a klubvezetés, s az olasz Sandro Orlandóval egy bajnoki és egy Magyar Kupa-bronzéremmel megmentették valamelyest a szezont.



Az olasz szakemberrel szenvedte el sorozatos vereségeit a mostani szezon elején a társaság, így menet közben őt is elküldték a kispadról. A szerb Milos Pavloviccsal „hullámzik" most ennyire a csapat teljesítménye, s bár Fűzy András elnök is csalódott az eddigiek miatt, úgy véli, korai még őket temetni.



„A kosárlabdában van egy általános érvényű mondás, akkor kell jónak lenni, amikor elolvad a hó. Rájátszásos műfajról beszélünk, az alapszakasz ugyan sok mindent meghatároz, de gyakorlatilag semmiről nem dönt. Az tény, a Sopron kimagaslik a mezőnyből, de a többi csapat között kicsi a különbség. Az egyértelműen látszik, a mostani az elmúlt évek talán legkiegyensúlyozottabb bajnoksága. A Szekszárd, a Diósgyőr, a ZTE, a Csata, a

PEAC és a Cegléd ellen sem lehet biztosra menni, számos meglepetés történt már eddig is, szoros meccseket játszanak a csapatok. Természetesen fájó, hogy mi kimondottan rosszul szerepeltünk ezen csapatok ellen, hiszen eddig csak a Csatát vertük itthon és a PEAC-ot idegenben, a többi meccset elbuktuk. Viszont a soproniak ellenit leszámítva a többin egyáltalán nem szenvedtünk nagy különbségű vereséget. Persze ez most ugyanannyit ér, mint a nagy zakó, de azért mégsem. Látszik, hogy sokszor csak egy kicsin múlik a siker" – fogalmazott a klubvezető, aki megismételte nyári gondolatát.



„A szezon előtt elmondtam, ez a csapat képes jó eredmények elérésére, de csak akkor, ha kilép a komfortzónájából. Valahol ez hiányzott eddig, de az is tény, a sorozatos vereségekkel mintha elszállt volna az önbizalom, s a görcsös akarás eredménye az, hogy a kiélezett szituációkban nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretnénk. Nem titok, van nyomás a játékosokon, mert mindenki szeretne eredményt, de ez a profi

sport, Győrben már nem elég a középszer. Bízunk benne, a játékosok ezen túl tudnak lépni, s a későbbiekben megnyerik a szoros meccseket" – tette hozzá Fűzy András, aki azt is kiemelte, a rájátszásban már mások a játékosok pályára küldésének szabályai, s ez kedvezőbb számukra.



„Anélkül, hogy szakmai dolgokba belemennék, meggyőződésem, hogy azok a felállások előnyösebbek, jobban ki tudjuk aknázni a keret adta lehetőségeket. Aztán meglátjuk, tényleg így lesz-e, mi mindenesetre bizakodóak vagyunk. Mást nem is tehetünk" – tette hozzá az elnök, aki kitért a Magyar Kupára is. Mint ismeretes, a nyolcas döntő Győrben lesz, s a nyolc között rögtön a Sopron jön velük szembe.



„A vasárnapi meccs után nehéz azt mondani, hogy mi leszünk az esélyesek, ugyanakkor az biztosan egy másik mérkőzés lesz. Addig azonban még vannak feladataink, ráérünk majd azzal a párharccal szűk egy hónap múlva foglalkozni" – mondta végezetül Fűzy András.