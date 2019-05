Női kosárlabda - Gáspár Dávid a Sopron Basket új edzője, Turner távozik a csapattól

Gáspár Dávid lett a bajnok és kupagyőztes Sopron Basket női kosárlabdacsapatának az új vezetőedzője. A négyes döntő házigazdájaként az Euroligában negyedik klub hagyományos idényzáró szurkolói ankétján Török Zoltán ügyvezető igazgató kiemelte:



"Sopron egy olyan rendezvényhelyszín, mely méltán lehet nemcsak a magyar, hanem az európai kosárlabdázás egyik fellegvára is, bizonyos alkalmakkor a fővárosa. Olyan varázst tudunk nyújtani és szervezést mögé tenni, ami egyedi" - mondta, majd köszönetet mondott a kormánynak és a város vezetésének is a támogatásért.



A szakmai stábról szólva Török Zoltán közölte, Roberto Iniguez vezetőedző nem kívánta meghosszabbítani kétéves szerződését, ezzel együtt azt kívánja a spanyol szakembernek, hogy új helyén szeressék legalább annyira, mint Sopronban, és legyen még sikeresebb, mint Sopronban.



A posztot a jövőben "egy fiatal, nagy reménységű" szakember, Gáspár Dávid fogja betölteni, akivel - mint az ügyvezető elárulta - több mint két éve folyik a párbeszéd, és az elmúlt két szezonban meglepetésre bajnoki bronzéremig és negyedik helyig vezette a ZTE gárdáját.



"Rendkívül jó kommunikációs képessége van, kiválóan beszél angolul, mindenáron tanulni akar, és az elmúlt két évben nekem bizonyította azt, hogy minden feladat elvégzésére készen áll" - fejtette ki Török Zoltán, hozzátéve, Gáspár Dávid tanácsadója a szurkolók korábbi kedvence, a szerb Stevan Karadzic azaz "Pista", lesz.



Ami a keretet illeti: a spanyol Queralt Casas, az amerikai Candice Dupree és a svéd Amanda Zahui távozik, míg a honosított Turner Yvonne megtartása érdekében - mint Török Zoltán elmondta - mindent megtett a klub, de ő az elmúlt három évben olyan magasságokba jutott Sopronban, hogy a számukra már megfizethetetlenné vált.



Marad ugyanakkor a csapatkapitány Fegyverneky Zsófia mellett Határ Bernadett, Dubei Debóra, Weninger Virág, Czukor Dalma és Varga Kamilla. Szerződést hosszabbított a szerb Aleksandra Crvendakic és Tina Jovanovic, továbbá visszatér szülési szabadságáról Jelena Milovanovic (férjezett nevén immár Jelena Brooks). Sopronban folytatja pályafutását a WNBA-s Phoenix Mercury első számú irányítója, az amerikai Briann January is. Szó esett arról is, hogy a Sopron Basket 2018-as mérlege rekorddöntést jelent, ugyanis a klub mérlegfőösszege átlépte az egymilliárd forintot.



"Végezetül a célokról. Hogy mit lehet kitűzni egy 13-szoros magyar bajnok és nyolcszoros Magyar Kupa-győztes csapat elé a soron következő idényre? Nyerjük meg a soron következő mérkőzést" - zárta gondolatait Török Zoltán, majd az ankét a szurkolói kérdések megválaszolásával zárult.