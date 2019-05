Női kézilabda NB II - VKCSK vereség Körmenden

Körmend–VKCSK 32–26 (11–11)

Körmend, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Fábián, Vandróczki.



VKCSK: NAGY Á. – Vas 3, Németh P. 3, Németh V. 11, Kárpáti 2, Kellermann R. 3, VARGA V. 4. Cs.: Horváth V. (kapus), Szabó L., Pusztai, Kondor, Jandó. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – A második félidő elején eladott hét labdánk megpecsételte sorsunkat, ehhez még párosult az akaratgyenge hozzáállás, ami történelmi vereséget hozott. Szégyellhetjük magunkat.



MKC U22–Szombathelyi KKA U22 37–22 (27–6)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Szakállas, Varasdi.



MKC U22: Dányi – KATONA 6 (1), HUDÁK 4, LÁZÁR 4, Szalai 3, Márczy 6 (1), Fekete 1. Csere: Fritz, Dávida (kapusok), Kovács P., Fehér Á. 3, Szabó Cs., DOMOKOS 6, Anujin, Paróczai 3, Pozsgai F 1 (1). Edző: Balogh Sándor.



Balogh Sándor: – Örülök a győzelemnek és persze az ezüstéremnek is. Büszke vagyok a lányokra, akik egyénileg és csapatként is sokat fejlődtek a szezon alatt, ez a második hely is ennek a bizonyítéka. Az utolsó kilenc mérkőzésünket zsinórban megnyertük ebben a nagyon erős Északnyugati csoportban, ez is a csapat erejét mutatja.



Egerszegi KK–Audi-ETO U22 19–29 (10–13)

Zalaegerszeg, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Antal, Antalné.



Audi-ETO U22: Kiss L. – Franka 3, CSEKŐ 4, Tóth A. 1, KOVÁCS V. 4, MOLNÁR ZS. 6, Horváth I. 3. Cs.: CHRISTE (kapus), Barcza 2, Tóth M. 2, Tóth K. 3, Demeter 1. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Bordásné Horváth Marianna: – A kezdeti figyelmetlenség után fokozatosan elhúzva magabiztosan győztünk.