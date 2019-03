Női kézilabda NB II - VKCSK vereség Bükön

Bük–VKCSK 36–30 (15–16)

Bük, NB II-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Poller, Szűcs.



VKCSK: NAGY Á. – Vas 2, NÉMETH P. 7, NÉMETH V. 10, Kárpáti 3, Giczi 7, Kellermann 1. Cs.: Horváth V., Véber (kapusok), Varga V., Kondor, Radics, Jandó. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – Ötvenöt percig vezettünk, a végjátékra azonban elfáradtunk, fontos pillanatokban hibáztunk, így végül papíron simának tűnő győzelmet ért el a Bük, de valójában szoros volt a meccs.



Sárvár–MKC U22 25–36 (13–17)

Sárvár, NB II-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Antal, Antalné.



MKC U22: Dányi – Domokos 11, Hudák 5, Szalai Zs. 6, Paróczai 1, Márczy 9, Fehér Á. Cs.: Dávida (kapus), Szabó Cs. 3., Lázár 1, Szemes, Anujin, Fekete F., Mészáros, Pozsgai. Edző: Balogh Sándor.



Balogh Sándor: – Összeszokott, jó erőben lévő és fizikailag kimondottan erős felnőtt-

csapatot vertünk meg az otthonában, amiért dicséretet érdemel csapatunk. Nagyon jól alkalmaztuk a megbeszélt taktikát és így magabiztos lett a győzelmünk a tavalyi bronzérmes ellen.



Vady-Mosonszolnok–Celldömölk 29–24 (14–12)

Mosonszolnok, NB II-es női mérkőzés, 250 néző. V.: Ihász, Szántó.



Mosonszolnok: Kovács B. – Vadász 2, Molnár D. 1, Csiszár 2, Liszkai, Steiner 3, Veisz 12. Cs.: Drobnitsch 6, Tóth A., Nagy C., Király 2, Turi 1, Gutecz, Papp, Hajtó. Edző: Remete Róbert.



Remete Róbert: – Szakosztályvezetőnknek mielőbbi teljes felépülést kíván az egész csapat. Nekünk most ez a fontos. Gratulálok a csapatnak az újabb győzelemhez.



Széchenyi ESE–Audi-ETO U22 28–34 (13–18)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Gál, Ludvig.



SZESE: WUNDER – VÍGH 10, Fábián 5, Molnár V. 1, Németh Zs. 4, Kelemen 1, Simon 1. Cs.: Menyhárt (kapus), Molnár D., Vasvári-Tóth 1, Kiss-Tóth K., Kószás, Szabó M., Pataky 4, Jankovics, Farkas N. 1. Edzők: dr. Simon József, Urbán Nikolett.



Audi-ETO U22: Christe – Horváth I. 3, Molnár Zs. 2, TÓTH A. 6, Tóth M. 2, BÍRÓ 6, Szabó K. 4. Cs.: Kiss L., Mestyán (kapusok), Franka 1, Polócz 1, Barcza, TÓTH K. 9. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Dr. Simon József: – Dicséretes a csapat küzdelme, a második félidő elejére közelebb kerültünk a vendégekhez, ám a sok hiba és a fáradtság felőrölte a lányok erőfeszítéseit. A lőtt gólok száma bizakodásra adhat okot.



Bordásné Horváth Marianna: – Közepes színvonalú mérkőzésen hiányosan is magabiztosan hoztuk a mérkőzést.