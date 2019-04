Női kézilabda NB II - Hazai győzelmek

Körmend–Audi-ETO U22 21–31 (10–19)

Körmend, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Horváth G., Krupánszki.



Audi-ETO U22: CHRISTE – TÓTH M. 7, Bíró 4, TÓTH A. 5, Molnár Zs. 2, Horváth I. 3, TÓTH K. 9. Cs.: Kiss L. (kapus), Franka, Polócz 1, Barcza, Dezséri. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Bordásné Horváth Marianna: – Gratulálok a csapatomnak, hogy az ellenfél brutális védekezése ellenére a legkülönbözőbb felállásban is hozni tudta a mérkőzést.



VKCSK–Vady-Mosonszolnok 29–26 (13–13)

Ikrény, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Antal, Antalné.



VKCSK: NAGY Á. – Vas 3, Németh P. 8, NÉMETH V. 10, Kárpáti 1, Szabó D. 3, Kellermann R. 2. Cs.: Horváth V., Véber (kapusok), Varga V., Pusztai, Kondor, Szabó L., Giczi 2. Edző: Csomor Tibor.



Mosonszolnok: Kovács B. – Papp 1, Drobnitsch 2, Csiszár 4, Liszkai 1, Molnár D. 4, Veisz 11. Cs.: Bankó (kapus) Tóth A. 1, Steiner 2, Király, Gutecz. Edző: Remete Róbert.



Csomor Tibor: – Nehéz mérkőzés volt, jól felkészített Mosonszolnokot tudtunk legyőzni. Nem játszottunk jól, de helyén volt a szívünk.



Remete Róbert: – Küzdelmes mérkőzésen a kevesebbet hibázó csapat nyert.



MKC U22–Széchenyi ESE 41–31 (23–16)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Gréczi, Koltai.



MKC U22: Dávida – DOMOKOS 10, Hudák 3, SZALAI 7, Paróczai, MÁRCZY 6, SZABÓ CS. 5. Cs.: Fritz (kapus), LÁZÁR 5, Kovács P. 2, Fenesi 2, Fehér 1, Mészáros. Edző: Balogh Sándor.



SZESE: MENYHÁRT – Nagy T. 2, Fábián 7, VIGH 6, Szabó M., Kelemen 4, Pataky 3. Cs.: Wunder (kapus), Vasvári-Tóth, Farkas, Molnár V., Molnár D., Jankovics 1, Kószás, Benkovics 2, NÉMETH ZS. 6. Edzők: dr. Simon József, Urbán Nikolett.



Balogh Sándor: – Kicsit döcögősebben kezdtük a mérkőzést és a védekezésünkben is voltak hibák, de összességében a jó csapatjáték mellett voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények is nálunk, így biztosan nyertünk.



Dr. Simon József: – Az első félidőben hibáinkat kihasználva lefutottak bennünket a hazaiak. A második játékrészben összeszedettebben és elszántabban játszottunk. Építkezünk a lőtt gólok számából.