Női kézilabda NB II - Ezüstérmes az MKC U22-es csapata

Balogh Sándor tanítványai 6-0-ával kezdték a találkozót, és az első félidőben erődemonstrációt tartottak. A tartalékos szombathelyiek nem tudták felvenni az MKC által diktált iramot. A 11. percben már tíz volt a két csapat közti különbség (12-2), amely a folytatásban tovább nőtt. A mosonmagyaróváriak a szünetre eldöntötték a két pont sorsát, a félidőben 27-6 volt az állás.



A második játékrészben mindenki lehetőséget kapott, az MKC pedig őrizte magabiztos előnyét. Balogh Sándor csapata végül 37-22-re legyőzte ellenfelét, ez pedig az jelenti, hogy az utolsó forduló eredményétől függetlenül már biztosan a második helyen zárja az NB II-es bajnokságot.



Mosonmagyaróvári KC U22-Szombathelyi KC U22 37-22 (27-6)

UFM Aréna, 100 néző

NB II Észak-nyugati csoport, 21. forduló

Jv.: Szakállas, Varasdi



MKC U22: Dányi – KATONA 6 (1), HUDÁK 4, LÁZÁR 4, Szalai 3, Márczy 6 (1), Fekete 1. Csere: Fritz, Dávida (kapusok), Kovács P., Fehér Á. 3, Szabó Cs., DOMOKOS 6, Anujin, Paróczai 3, Pozsgai F 1 (1). Edző: Balogh Sándor



Hétméteresek: 3/3, ill., 3/2

Kiállítások: 2 perc, ill., 4 perc



Balogh Sándor: „Örülök a győzelemnek és persze az ezüstéremnek is. Büszke vagyok a lányokra, akik egyénileg és csapatként is sokat fejlődtek a szezon alatt, ez a második hely is ennek a bizonyítéka. Az utolsó kilenc mérkőzésünket zsinórban megnyertük ebben a nagyon erős Észak-nyugati csoportban, ez is a csapat erejét mutatja."