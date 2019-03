Női kézilabda NB II - Az ETO legyőzte a Vady-Mosonszolnokot

Audi-ETO U22–Vady-Mosonszolnok 26–18 (13–9)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Cseszregi, Sipos.



Audi-ETO U22: Kiss L. – Tóth M. 4, Molnár Zs. 2, Barcza 2, Demeter 3, Csekő, Horváth I. 3. Cs.: Christe (kapus), Bíró 1, Tóth A. 1, Tóth K. 10, Polócz, Francia. Edző: Bordásné Horváth Marianna.



Mosonszolnok: Kovács B. – Papp, Steiner 6, Liszkai 4, Gutecz, Molnár D. 1, Veisz 7. Cs.: Csiszár, Turi, Király. Edző: Remete Róbert.



Bordásné Horváth Marianna: – Kissé indiszponáltak voltunk, de így is magabiztosan tudtuk hozni a mérkőzést.



Remete Róbert: – Az első félidőben még jól tartottuk magunkat a jobb erőkből álló ellenféllel szemben, a másodikban viszont realizálódott az aktuális helyzetünk adta különbség.



Szombathelyi KKA U22–Széchenyi ESE 44–27 (21–17)

Szombathely, NB II-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Ihász, Sörös.



SZESE: MENYHÁRT B. – Nagy T. 3, Molnár V. 1, Vígh 1, Szabó M. 3, KELEMEN 4, PATAKY 8. Cs.: Wunder (kapus), Menyhárt D. 4, Németh Zs. 1, Kiss-Tóth K., Fábián, Farkas 1 – Molnár D. 1. Edzők: dr. Simon József, Urbán Nikolett.



Dr. Simon József: – Jónak mondható első félidőt követően a második játékrészben a magasabb osztályban való szereplésre törekvő hazaiak fizikai fölénye érvényesült, ami a végeredményben is megmutatkozott.



VKCSK–Komárom 39–30 (21–11)

Ikrény, NB II-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Gál, Ludvig.



VKCSK: NAGY Á. – Vas 1, NÉMETH P. 9, NÉMETH V. 11, KÁRPÁTI 5, SZABÓ D. 8, Kellermann 2. Cs.: Horváth V., Véber (kapusok), Giczi 3, Varga V., Szabó L., Pusztai, Kondor, Jandó. Edző: Csomor Tibor.



Csomor Tibor: – A kötelezők a legnehezebbek. Próbáltunk magasabb tempót diktálni, de ebbe sok hiba csúszott. Az viszont örömteli, hogy négy fiatal játékost is pályára tudtam küldeni.



MKC U22–Bük 38–28 (17–14)

Mosonmagyaróvár, NB II-es női mérkőzés, 150 néző. V.: György, Horváth A.



MKC U22: Dányi – Katona 13, Hudák 4, Szalai 1, Lázár 1, Márczy 9, Fehér 1. Cs.: Dávida (kapus), Domokos 5, Anujin 2, Szabó Cs. 2, Paróczai, Fekete, Mészáros, Pozsgai, Kovács P. Edző: Balogh Sándor.



Balogh Sándor: – Hektikus mérkőzésen a hajrában biztosítottuk be a győzelmünket. Az utolsó negyedórában játszottunk igazán jól, mert akkor nagyon összeállt a védekezésünk, mindössze egy gólt kaptunk.