Női kézilabda NB I online - Audi ETO-Siófok

Brattset fordul be a bejátszással, de kaput nem talál. Jezic viszont belövi a helyzetét. 29-24 .

Győri lépéshiba után most a Siófok támadhat. Leynaud védi Perianu lövését.

Jó a győri blokk, az ellentámadás végén pedig Puhalák lövése is pontos. 29-23 . Újabb siófoki időkérés.

42. perc

Brattset kapja a bejátszást Groottól, lefordul, és be is lövi első gólját. 24-22. Beállóból eredményes a siófoki csapat is, Jezic fordul le a védőjéről. 24-23.