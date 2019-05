Női kézilabda NB I online - Audi ETO-Mosonmagyaróvár 33-27 - fotók

17:54 Már a bemutatkozás sem szokványos. Rengeteg szurkoló kísérte el az óváriakat az Audi Arénába, egy hatalmas molinót is kifeszítettek a vendégszurkolók. Az ETO játékosainak bevonulásakor pedig sorfalat álltak a mosonmagyaróvári játékosok. Görbicz Anita a BL-trófeával a kezében érkezett a pályára. A köszöntést a klub vezetése nevében dr. Bartha Csaba és Vanyus Attila folytatta virágcsokrok átadásával. 17:59 Horváth Cs. Attila, a a Mosonmagyaróvár elnöke is gratulált a győrieknek. Az Év Serdülő Játékosa a Győri Audi ETO játékosa, Farkas Johanna lett. A mosonmagyaróvári játékosok ajándékkal is készültek, amelyet nem sokkal a kezdődobás előtt adtak át. 1. perc A mosonmagyaróváriak kezdőcsapata: Dányi, Vukcevic, Hajtai, Tilinger, Szarková, Horváth B., Katona.

Az ETO kezdője: Kiss Éva, Bódi, Oftedal, Hansen, Brattset, Puhalák, Mörk.

Brattset lövi a meccs első gólját. 1-0. 2. perc Szarková egyenlít. 1-1. Brattseté a második győri gól is. 2-1. 3. perc Mindkét csapat hibázik támadásban, kétszer egymás után. 4. perc Öröm a vendégtáborban: Szarková egyenlít. 2-2. 5. perc Brattset újabb gólja mellett egy kiállítás is sújtja a vendégeket: Horváth túl sokáig kapaszkodott a győri beállóba. 3-2. Tilinger szerez gólt emberhátrányból, Hansen gyorsan válaszol rá. 4-3. 6. perc Bódi labdaszerzése után Oftedal eredményes a lerohanás végén. 5-3. Belemenés az MKC balszélsőjénél. 7. perc Bódi góljával nő háromra a győri csapat előnye. 6-3. Megint belemenés a vendégeknél. 8. perc Passzívból lő kapu fölé Hansen. Szarková lövése a blokkról megy mellé. 9. perc Emberhátrányba kerül az ETO, Hansent küldik ki. Nem jó az óvári akció. Jön Pintea, Groot és Tomori a hazaiaknál. 10. perc A győri akció sem lövéssel ér véget. Az óváriak ellentámadása viszont igen: Szarková az újabb gól szerzője. 6-4. 11. perc Mörk passza rossz, a lerohanás után Hajtai lő gólt. 6-5. Puhalák felel góllal a gólra. 7-5. 12. perc Kiss Éva védi a jobbszélső, Katona lövését. Pintea a kapufát találja el. Szarkováé az újabb óvári gól. 7-6. 13. perc Mörk hibáját Hansen javítja labdaszerzéssel, Groot kap labdát ziccerben, és be is lövi a helyzetet. 8-6. 14. perc Mörk kap sárgát, az MKC meg hetest. Kiss Éva védi Katona büntetőjét. 15. perc Tomori is megszerzi első gólját. 9-6. A mosonmagyaróvár időkéréssel reagál az ismét háromgólosra nőtt győri előnyre. Groot lökése után ismét hétméterest dobhat az MKC. Mellé száll Tóth Melinda próbálkozása. 16. perc Hudák Emmát állítják ki két percre, emberelőnyben az Audi ETO. 17. perc Passzívban nem tud lőni az óvári csapat, Pintea viszont bedobja a ziccert. 10-6. 18. perc Nincs gól egyik oldalon sem: belül fut át az óvári beálló, lépéshiba az ETO-nál. 19. perc Tilinger eredményes. 10-7. 20. perc Görbicz kap labdát, és kerül helyzetbe. Gól a vége. Bardi felel góllal a győri gólra. 11-8. Remek győri összjáték után Brattset fordul be, és szerez gólt. 12-8. 21. perc Afentaler is feliratkozik a gólszerzők közé. 13-8. 22. perc Tilinger lövését védi Kiss Éva, a gyors indítás után Brattset eredményes. 14-8. Hudák Emma lövi a választ. 14-9. 23. perc Záporoznak a gólok: Oftedal találatára Domokos Dalma felel góllal. 15-10. Brattset elkapta a fonalat. 16-10. 24. perc Az ETO légiparádét mutat be, a két szélső egymásnak passzol, Görbicz a bal szélről középre, onnan vissza a jobb szélre, Bódi viszont már rálép a vonalra. 25. perc Brattset góljára kapuscserével reagál az óvári együttes. 17-10. 26. perc Dányinak sikerül is védenie Pál Tamara lövését. 27. perc Bódi lövésénél tehetelen a vendégek kapusa. 18-10. 28. perc Hansen lövését védi Dányi. Belülvédekezésért büntető jár az óváriak javára. Kiss Éva karizmája megint segít az ETO-n, Hudák a győri kapus alatt pattintja a labdát a felső kapufára. 29. perc Kopecz góljára Mörk válaszol másodpercek alatt. 19-11. 30. perc Lerohanás után Görbicz talál a kapuba. 20-11. A félidő végén az óvári lövés elzúg a jobb kapufa mellett. 18:46 4852 nézője van a meccsnek. 46. perc Öt perccel rövidebb volt a szünet a tévé kérésére, néhányan még csak most érnek vissza a helyükre, így lemaradtak arról, hogy újabb hetest harcol ki az MKC. Leynaud megfogja Katona büntetőjét, a kipattanónál viszont az óvári játékos a legszemfülesebb, és gólt szerez. 20-12. 48. perc Bardi Fruzsina fordul be, és szerez gólt. 20-13. Puhalák kezébe kiperdül a labda. Hudák lövése a blokkról mellé száll. 34. perc Passzívból a kapufát találja el az MKC. Az ETO nem játszik sokáig a következő támadásnál, Hansen eredményes. 21-13. 35. perc Szarková lövését védi Leynaud. Az ETO labdát veszít, megint az óváriak támadhatnak. 36. perc Tilinger bejátszása nem jó. A gyors indítás Brattsetet találja meg. 22-13. Tilinger lő, Leynaud védi. 37. perc Tízgólosra nő a különbség Puhalák góljával. 23-13. Groot talál rést a védelmen. 24-13. 38. perc Bradi gólt szerez, Tomorit kiküldik két percre. 24-14. Puhalák ejtése jó. 25-14. 39. perc Bardi is ejtéssel próbálkozik, sikeresen. 25-15. Hansen átlövése ellen tehetelen a kapus. 26-15. 40. perc Lépéshiba Oftedalnál. 41. perc Szarková eredményes, hosszú idő után. 26-16. Tilinger lövését védi Leynaud ismét. 42. perc Szép gól az óvári balszélsőtől, Tóth Melindától. Pintea válaszol rá góllal. 27-17. 43. perc Mörk rohan, és talpról lövi a második gólját. Tóth eredményes ismét a túloldalon. 28-18. 44. perc Pattintott gólt szerez Szarková. 28-19. 45. perc Gyors passzok után Pintea fordul le a védőjéről. 29-19. 46. perc Győri labdaszerzés után Mörk dob gólt. 30-19. Időkérés a vendégeknél. Tilingernél belemenést fújnak. 47. perc A felső kapufát találja el Domokos. Jó az óvári blokk, a balszélső pedig betalál. Hajtai eredményes. 30-20. 48. perc Dányi védi Mörk lövését. Horváth Bernadett lövésével olvad kilenc gólra a különbség. 30-21. 49. perc Dányi véd ismét, ezúttal Bódi lövését hárítja. 50. perc Tilinger szánja el magát lövésre ismét, de túl magas a próbálkozása. Mörk hát mögötti passzát Brattset lövi el, Dányi ismét a helyén. 51. perc Szalainál belemenést fújnak a játékvezetők, támadhat az ETO. 52. perc Hansen lő, megint véd Dányi, aztán rosszul indít, de a labda végül az óváriaké marad. A kapufáról pattan a hálóba Kopecz átlövése. 30-22. 53. perc Labdát szerez az MKC. Szarková lövése Leynaud kezében landol. 54. perc Pál Tamara gólja szép, talpról, test mellől lőtte el. 31-22. 55. perc Szalai szerez gólt. A lövése után a labda kijött Leynaud-ról, Szalai pedig bevetődve ütötte a labdát a kapuba. 31-23. Győri időkérés, alig hat peccel a vége előtt. 56. perc Mörk a kapufát találja el. Katona Flóra lerohanás végén eredményes. 31-24. Mörk lövését védi Dányi. A gyors indításra kimozdul Leynaud, vesztére. Hajtai belövi. 31-25. 57. perc Groot passzát lesi le Horváth. A kapuig robog a labdával. 31-26. 58. perc Márczy Tekla lövése a kapufáról megy az oldalvonalon túlra. Hudák is eredményes. 31-27. 59. perc Mörk szerzi az újabb győri gólt. 32-27. 60. perc Visszaszerzi a labdát az óvári együttes. Leynaud védi Hudák lövését. Az utolsó támadás az ETO-é, Groot bedobja. 33-27. 19:23 Veretlenül védte meg bajnoki címét a Győri Audi ETO KC. Az aranyérmeket egyesével veszik most át a játékosok. 19:29 A bajnoki serleget Görbicz Anita veszi át. A pezsgőfürdőből a legnagyobb adagot Hansen kapja.

Az EU-Fire Mosonmagyaróvár elleni pénteki meccs után adja át hivatalosan is a Magyar Kézilabda Szövetég illetékese a bajnoki aranyérmeket és a serleget. Ezt követően pedig azonnal kezdődik a szurkolói évadzáró.Bognár Róbert, az MKC edzője így várja a mai találkozót: „Nagy közönség előtt lépünk pályára, sokan látják majd a mérkőzést a tévében is. Ez jó lehetőség számunkra is, hogy megmutassuk magunkat. Szeretnénk méltó ellenfelei lenni az ETO-nak."