Női kézilabda NB I online - Audi ETO-Dunaújváros

Labdát veszít az ETO. Gyorsan indulnak a vendégek, és sikerül is az egyenlítés. 6-6 . Görbicz góljával megint előny az ETO-nál. 7-6 .

3. perc

A szélről érkezik be középre Grosch, labdát kap, és be is dobja a helyzetet. 2-1.