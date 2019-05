Női kézilabda NB I - Világbajnokokat igazolt a Mosonmagyaróvár: Karoline de Souza is érkezik az MKC-hoz

Tisztában vagyok vele, hogy a csapat meghatározó játékosának szerződtettek, de állok elébe. Nagyon várom már az új kihívást, a bemutatkozást új csapatomban, amellyel szeretnék eredményesen szerepelni. Túl vagyok az erőnléti teszteken, az orvosi vizsgálatokon, s megtapasztalhattam azt is, hogy profi menedzsment és fantasztikus közönség áll a klub mögött. Elsősorban védekező specialistának tartanak, de Mosonmagyaróváron azt is bizonyítani akarom, hogy a támadásokban, a góllövésben is jeleskedem. Nagyon jól ismerem a magyar bajnokságot, s biztos vagyok benne, hogy az MKC jövőre még előbbre léphet a tabellán.

A román válogatott balkezes átlövő, Laura Popa és a horvát bajnok BL-résztvevő Podravka szlovák válogatott balszélsője, Maria Holesova után a harmadik idegenlégiós igazolása az MKC-nak. A 29 éves világbajnok, aki a válogatottban a győri Amorinnal alkot nagyon kemény védőpárost, sorrendben a brazil Guarulhos, a Siófok, az osztrák Hypo, a dán Holstebro és Nykobing csapatában játszott, míg a legutóbbi két évet Vácon töltötte.Souza, aki egyébként remekül beszél magyarul is, a 2013-ban megszerzett világbajnoki címe mellett Pán-Amerikai bajnoknak és KEK-győztesnek is vallhatja magát. A 181 cm magas játékos határozott elképzelésekkel érkezik a Lajta partjára:A Bercsényi-gimnáziummal középiskolás vb-győztes az Audi-ETO-ból Mosonmagyaróvárra érkező irányító, Kellermann Dóra. A 19 éves játékos meghatározó tagja a nyári Európa-bajnokságra készülő magyar junior válogatottnak, s epizódszerepeket kapott már a BL-győztes győri csapatban is. Kellermann magyar bajnokként érkezik az MKC együttesébe, ahol fő célja természetesen az, hogy minél több lehetőséget kapjon a felnőtt első osztályban.