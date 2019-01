Női kézilabda NB I - Tomori Zsuzsánál újra a játéké a főszerep

Hullámzó időszak van – reményei szerint végérvényesen – Tomori Zsuzsanna mögött. Az Audi-ETO válogatott átlövője a 2017-es BL-győzelemből már ki tudta venni a részét, előtte is hosszú hónapokat kellett kihagynia. Tavaly márciusban viszont megint keresztszalag-szakadást szenvedett, így a győriek címvédését a lelátóról követhette csak, s a pályára is csak négy napja tért vissza. Reméli, most megint az az időszak következik az életében, amikor a játéké a főszerep.

Éppen az előző időszakból okulva most jóval óvatosabb voltam a rehabilitáció során, nem akartam idő előtt visszatérni. Hosszú hónapok vannak mögöttem, nyilván nem ez volt pályafutásom legszebb időszaka, de gyakorlatilag zökkenőmentes volt a felépülésem. Nagyon örültem, mikor Egerben újra ott voltam a pályán, azt azért sajnálom, hogy a Fradi elleni rangadóról lemaradtam. Már csak azért is, mert óriási élmény lett volna a győri közönség előtt visszatérni. Ennyire egyébként még talán sosem vártam az év első meccsét, sajnos az influenza akkor legyőzött. Napokig hőemelkedésem volt, ez pedig nem tréfadolog. Olyan szempontból viszont jó, hogy fokozatosan nehezedő ellenfelekkel szemben kell visszanyernem a formámat, márpedig most ez a legfontosabb számomra"

Tomori Zsuzsanna reméli, most már végleg maga mögött hagyhatja a sérüléses időszakot.

– mondta Tomori Zsuzsanna A győri csapat ma 18 órakor a Békéscsaba otthonában játszik NB I-es mérkőzést, s a győri átlövő bízik benne, még hosszabb időt tud majd a pályán tölteni.„Szerda-hétvége ritmusban jönnek a meccsek, sok az utazás is, Danyi Gábor edző pedig elmondta: sokat szeretné rotálni a csapatot, hogy bírjuk a menetelést, s nehogy sérülés legyen. Emiatt számítok én is arra, hogy egyre több időt töltök a pályán. Február végéig összesen tizennégy meccsünk lesz, hiszen a bajnokság mellett a BL is folytatódik, addigra szeretnék hetven-nyolcvan százalékos állapotba kerülni, s a még bennem lévő bizonytalanságot, kicsi félelmet legyőzzem. Ebben egyébként sokat segítenek a csapattársak, Egerben is biztattak, támogattak" – folytatta a játékos, akinek nyáron lejár a szerződése Győrben, de ezzel a kérdéssel egyelőre nem foglakozik.

Tisztában vagyok vele, hogy ez az időszak, amikor eldőlnek a dolgok, de nekem most az a legfontosabb, hogy magamat teljesen rendbe tegyem, utolérjem magamat, s megmutassam, nem lehet engem leírni, a legmagasabb szinten is képes vagyok jó teljesítményre. Ha ez így lesz, akkor biztosan lesz szerződésem valahol, akár Győrben is"

– mondta végezetül Tomori Zsuzsanna.