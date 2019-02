Női kézilabda NB I - Tízgólos győri siker Székesfehérváron

Szerda, 18.48 - Hibátlan győri zöld-fehérek



A listavezető Győr tíz góllal győzött az Alba Fehérvár otthonában a női kézilabda NB I szerdai mérkőzésén, így továbbra is százszázalékos.



Eredmény (a szövetség honlapjáról):



Alba Fehérvár KC-Győri Audi ETO KC 29-39 (14-21)



A tabella:



1. Győri Audi ETO KC 16 16 - - 608-414 32 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 15 14 - 1 510-365 28

3. Siófok KC 14 10 1 3 422-323 21

4. Érd HC 14 10 1 3 426-391 21

5. GVM Europe-Vác 14 8 - 6 390-382 16

6. Debreceni VSC-Schaeffler 14 7 1 6 386-381 15

7. Alba Fehérvár KC 15 7 1 7 417-430 15

8. Kisvárda Master Good SE 14 6 2 6 367-355 14

9. Dunaújvárosi Kohász KA 14 6 - 8 369-366 12

10. Mosonmagyaróvári KC SE 14 4 - 10 309-396 8

11. Békéscsabai ENKSE 15 3 2 10 395-502 8

12. MTK Budapest 15 2 3 10 380-432 7

13. Moyra-Budaörs 14 1 1 12 356-450 3

14. Eszterházy SC 14 1 - 13 292-440 2



