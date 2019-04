Női kézilabda NB I - Szinte teljesen kicserélődik a Mosonmagyaróvár csapata

A felnőtt magyar válogatott keretébe meghívást kapott jobbszélső, Katona Flóra (fehér mezben) is marad az MKC játékosa.

Korábban már kiderült, hogy az idei bajnokság megkezdéséhez épest, jelentős változások várhatóak nyártól az Eu Fire-Mosonmagyaróvári KC NB I-es női ézilabdacsapatának keretében.Még az őszi idény özepén távozott Irene Fanton és Lozsi Erna, s nincs már a csapatnál a sorozatos sérüléssel bajlódó Zana Maric és Lucia Gubikova sem.Eldőlt, hogy rajtuk ívül, ülönböző okok miatt, bizonyosan távozik az együttestől az idény végén Kopecz Barbara, Bízik Réka, Sara Vukcevic, Scholtz Andrea, Bízik Boglárka, Tóth Melinda, Kovacsicz Mónika, Márczy Tekla és Farkas Veronika. Ez tizenhárom név, s így természetesen az érkező szá sem lehet sokkal kevesebb.Ami bizonyos, hogy a mostani keretből a jövőben is az MKC-t erősíti majd, Tilinger Tamara, Horváth Bernadett, Bardi Fruzsina, Hajtai Vanessza, Domokos Dalma, Hudá Emma, Dányi Bernadett, Szalai Zsuzsanna és a napokban megműtött Gyimesi Kitti.Sikerült megegyeznie a klubvezetésnek a folytatásról a három télen érkezett játékossal is, így marad Mosonmagyaróváron Simona Szarkova, Katona Flóra és Herczeg Lili is.Új játékos lesz júliustól a Lajta partján a szlová gólkirálynő, a BL-részvevő horvát Podravka együtteséből érkező válogatott balszélső, Maria Holesova, valamint az Audi-ETO junior válogatott irányítója, Kellermann Dóra.A tervek szerint az elkövetkezendő időszakban, még négy felnőtt vagy korosztályos válogatott játékos érkezését jelentik majd be a klubnál, s a felkészülési időszakra három helyi fiatal is csatlakozik majd az élvonalbeli együttes keretéhez.