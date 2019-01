Női kézilabda NB I - Öt góllal verte az Audi ETO a Ferencvárost

49. perc Márton a bal szélről talál be ismét. 29-25. 60. perc Oftedal gólt szerez. Márton a kapufát találja el a dudaszó előtt. 38-33. 44. perc Pena talál utat a kapuig. 25-22. 59. perc Pintea szereti az ejtéseket. Ismét így szerez gólt. 38-32. Kovacsics szinte azonnal góllal felel rá. 38-33. 58. perc Kovacsicsé a 31. Fradi-gól. Pintea góllal felel rá. Lukács dob gólt a szélről. 37-32. 57. perc Groot lövi passzívból a hetedik gólját. 36-30. 56. perc Márton ötödik gólját szerzi. 34-30. Jön a győri válasz is: Knedlikova. 35-30. Időt kér a Fradi. 54. perc Grimsbö a győri kapuban. Hansen lövése pedig a ferencvárosi kapuba. 34-29. 52. perc Oftedal gólt szerez, Kovacsics válaszol rá. 33-29. 53. perc Pintea ejt a hálóba. Aztán Görbicz labdát szerez, és értékesíti is a ziccert. 32-28. 51. perc Üres kapuval támad az ETO. Groot nem engedi elvégezni a ferencvárosi szabaddobást, őt is kiküldik két percre. Kovacsics lő gólt a kettős emberhátrányban lévő győrieknek. 30-27. 50. perc Bódi lövését védi Szemerey, Görbicz szedi össze a labdát a túloldalon, ő már nem kegyelmez. 30-25. Lukács harcol ki hetest, Hansent pedig a lökéséért kiállítják. A büntető a kapuban. 30-26. 49. perc Márton a bal szélről talál be ismét. 29-25. 48. perc Ferencvárosi időkérés. 47. perc Pintea találatával nő ötre a győri csapat előnye. 29-24. 46. perc Kristiansen lövését nem tudja védeni a kapus. Aztán két gyors gól: Márton a fővárosiaknál, majd Oftedal az ETO-ból eredményes. 28-24. 45. perc Pintea visszajött, és beállóból be is dobja a ziccert. 26-22. Klujber lövése a hálóban. 26-23 44. perc Pena talál utat a kapuig. 25-22. 43. perc Háfra lő kapu fölé. Oftedal a jobb alsóba dobja a labdát. 25-21. Mindkét csapat kapust cserél közben, az ETO kapuját Kiss Éva, az FTC kapuját Szemerey védi. 42. perc Brattset találatával ismét négyre nő a különbség. Mészáros tesz róla, hogy ismét három legyen csak közte. 24-21. 41. perc Oftedal eredményes, aztán Márton első gólját lövi. 23-20. 40. perc Szép Fradi-akció végén Lukács szerez gólt. Hansent kiállítják két percre. 22-19 39. perc Görbiczig járatja a labdát az ETO, ő meg a szélről bedobja. 21-17. Klujber is gólt szerez, Görbicz azonnal válaszol rá. 22-18 38. perc Lukács lő gólt a szélről. 20-17. 37. perc Háfra lövése ezúttal a blokkon hal el. Bíró védi Bódi lövését. 36. perc Leynaud védi Háfra lövését. Passzívból lő Háfra: Leynaud véd, de a labda a Fradié marad. 35. perc Kovacsics lő gólt egy leronahás után. 19-16. Danyi Gábor kér időt. Hetest lőhet az ETO. Szikora érkezik a vendégek kapujába. Görbicz őt is góllal avatja fel. 20-16 34. perc Klujber kapufát lő, a kipattanót Lukács lövi a hálóba. 19-15. 33. perc Bódi a vonalra lép, így érvénytelen a találata. Schatzl gólja viszont szabályos. 19-14 32. perc Groot góljára Klujber válaszol. 19-13 31. perc Jön a folytatás. Háfra góllal fejezi be a ferencvárosi akciót. 18-12 30. perc Schatzl eredményes a szélről. 17-11. Időntúli hetessel ér véget a félidő, Görbicz lövését Szemerey nem tudja védeni. 18-11 29. perc Leynaud véd, Oftedal indul, és gólt szerez. 17-10 28. perc Kapufás gólt lő a Pena, Oftedal válaszol rá. 16-10 26. perc Grooté a következő győri gól. 14-9. Belemenés után támadhat az ETO. Pintea kapja a bejátszást, és szép gólt szerez. 15-9. 25. perc Schatzl találatával zárkózik tovább az FTC. 13-9 24. perc Knedlikova dob gólt, de a lába leért. Viszont szabálytalálkodtak ellen, így hetest dobhat az ETO. Görbicz áll oda ismét, és megint gólt szerez. 13-8 23. perc Háfrát küldik ki két percre a játékvezetők. Kristiansen középről dob gólt. 12-8. Leynaud védi Klivinyi lövését. 22. perc Labdát veszít az Audi ETO, Kovacsics passzát Faluvégi váltja gólra. 11-8. Időt kér Danyi Gábor. 21. perc Kapufával ér véget a ferencvárosi akció. Az imént csereként beállt Faluvégi a jobb szélről szerez gólt. 11-7 20. perc Kovacsics test mellől leadott lövését védi Leynaud. Pintea ezúttal úgy ejti a hálóba labdát. 11-6. 19. perc Pintea első győri gólját szerzi. 10-6 18. perc Groot megint hatalmas gólt lő. 9-6 17. perc Két nagy védést mutat be fél percen belül az ETO francia kapusa, Leynaud. Oftedal találatával két gól az ETO előnye. 8-6 16. perc Groot lő nagy gólt két védő közül. 7-6. Időt kér az FTC. 15. perc Bíró véd megint nagyot. Leynaud is véd egyet, Kovacsics próbálkozott pattintott lövéssel. 14. perc Egyenlít a Fradi: Pena büntetője a hálóban. 6-6 13. perc Bíró védi ismét Görbicz próbálkozását. Kiegészül az ETO. 12. perc Pena lő gólt. 6-5. 11. perc Kristiansent állítják ki két percre. Szépítenek a vendégek. 6-4 10. perc Labdaszerzés után Groot bombázza a labdát a hálóba. 6-3 9. perc Labdaszerzés, gyors győri gól: Brattset lő a hálóba. 5-3 8. perc Görbicz a balszélről ezúttal ereményes tud lenni. 4-3 7. perc Bíró védi Görbicz lövését. A túloldalon Leynaud is bemutat egy bravúrt. A labda a vendégeknél marad, Háfra egyenlít. 3-3 6. perc Görbicz szerez labdát. A kapufa segíti ki ezúttal Bírót. 5. perc Görbicz hetesből szerez ismét vezetést a hazaiaknak. 3-2 19:00 Gyászszünettel kezdőidk a mérkőzés. Egyperces néma csenddel emlékeznek a szurkolók és játékosok a január 1-jén tragikus körülmények között elhunyt Varga Dominikra, az ETO-SZESE húszesztendős játékosára.

Szerdán 19 órától rendezik a női kézilabdaszezon első Győr-Ferencváros rangadóját. Kilenc bajnoki mérkőzés után mindkét csapat százszázalékos mutatóval rendelkezik, így komoly tétje van a győri találkozónak. Az előző idényben az egymás elleni eredmények alapján nem tudtak bajnokot hirdetni - mert a Népligetben az FTC, Győrben pedig az ETO nyert két góllal -, így a bajnokság legvégén a mindössze eggyel jobb összesített gólkülönbség döntött a Bajnokok Ligája-címvédő győriek javára.Valószínűleg mindkét együttes szeretné elkerülni, hogy még egyszer ilyen extrém hajrában dőljön el az elsőség, ezért az eddigieknél is komolyabb hangsúlyt fektetnek az egymás elleni rangadókra. Egyik klubnál sem jutott sok idő a felkészülésre, hiszen a decemberi, franciaországi Európa-bajnokságon a Győrt nyolc, a Ferencvárost pedig hét játékos képviselte, ezért nekik némi pihenőt kellett adni az ünnepek előtt. Klivinyi Kinga számára ez lesz az első zöld-fehér rangadó, hiszen tavaly nyáron igazolt a fővárosiakhoz."Érzem a súlyát, hiszen nagyon sok Győr-Fradi mérkőzést láttam már. Nagyon várom, milyen lesz ott lenni a pályán, és milyen lesz a hangulat" - nyilatkozta klubja honlapján a balátlövő. Klivinyi vállsérülés miatt nem vehetett részt a magyar válogatottal a kontinenstornán, és bár elmondása szerint még mindig nincs tökéletes állapotban, ott lehet a pályán szerda este. "A legfontosabb, hogy a védekezésünk már az első percben összeálljon, ne hagyjuk, hogy lerohanjanak minket, támadásban pedig ne adjuk el a labdákat és pontosan játsszunk" - vélekedett Klivinyi.Csapattársai közül Danick Snelder és Bobana Klikovac sérülés, Hornyák Dóra pedig gyermekvállalás miatt nem léphet pályára, viszont éppen a rangadón mutatkozhat be a védőspecialista Horváth Dóra és a jobbátlövő Klujber Katrin, akik a téli szünetben érkeztek az FTC-hez. A győrieknél is debütál egy újonc, a román válogatott beálló Crina Pintea, illetve Tomori Zsuzsanna személyében lesz egy nagy visszatérő is, hiszen az átlövő a tavaly márciusi, súlyos térdsérülése után most játszhat először mérkőzést."Az itthon maradottakkal egy hét kivételével dolgoztunk, sőt volt néhány közös edzésünk a Siófok csapatával is, vagyis hatékonyan tudtuk kihasználni a szünetet" - nyilatkozta a klub honlapján Danyi Gábor, az ETO vezetőedzője, aki elárulta, a teljes kerettel szerda óta készülnek a mérkőzésre. Görbicz Anita csapatkapitány kijelentette, kemény védekezést, jó támadójátékot és győzelmet vár a bajnoki címvédő együttestől, a meccstől pedig remek hangulatot."Mi is nagyon készülünk erre a mérkőzésre, és szerintem a Fradi is, biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzés várható. Nagyon remélem, hogy mi nyerünk, mindent meg fogunk tenni ezért" - fogalmazott a kapus Kiss Éva, aki a magyar válogatott egyik legjobbja volt az Európa-bajnokságon. Az FTC a közelmúltban hazai vagy semleges pályán többször is megszorongatta - 2017 októberében le is győzte - nagy riválisát, Győrben viszont legutóbb 2015 májusában, a bajnoki döntő második meccsén tudott nyerni.