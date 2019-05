Női kézilabda NB I - Óriási küzdelemre késztette a Mosonmagyaróvár a Siófokot

A női kézilabda NB I 24. fordulójában az Eu-Fire Mosonmagyaróvár az EHF-kupa döntős Siófok gárdáját fogadta, amely a 8. percben 4-2-re vezetett.Ekkor megrázta magát az MKC, és Katona Flóra három góljának is köszönhetően 6-5-re fordított. A vendégek visszavették a vezetést (6-8), és a folytatásban őrizték azt. A kapusok remekeltek, Dányi és Solberg is parádésan védett. A szünetben 15-13-ra vezetett a Siófok.A második félidőben nagyszerűen védekezett az MKC, és a támadások is ültek. Katona Flóra extraklasszis teljesítményt nyújtott, összesen kilenc gólt szerzett, de Tilinger Tamara, Hudák Emma és Bízik Réka is jól játszott. A hazai kapuban ihletett formában teljesítő Dányi Bernadett hathatós közreműködésével az MKC az egész találkozón harcban volt, jóval esélyesebb riválisával szemben.A 41. percben 20-19-re, a 47. percben pedig 23-21-re vezetett a Mosonmagyaróvár, a végjáték pedig elképesztő izgalmakat hozott. Katona Flóra emberhátrányban is betalált, de a másik oldalon is voltak villanások, főleg Kobetic és Aoustin részéről. Az utolsó percnek 27-27-es állással vágtak neki a csapatok. Kobetic fél perccel a vége előtt betalált és mivel a másik oldalon Dedu kivédte Tilinger ziccerét, így a Siófok heroikus végjátékot követően végül győzelemmel távozott Mosonmagyaróvárról. A EHF-kupa döntőse alaposan megizzadt a két pontért, igaz Bognár Róbert csapata legalább a döntetlenre rászolgált volna.MKC: DÁNYI – KATONA 9 (3), HUDÁK 3, TILINGER 5, HORVÁTH B. 2, Szarková 1, BÍZIK R. 4. Csere: Herczeg, HAJTAI 1, Vukcevic, Farkas 1, Domokos 1, Bízik B., Bardi. Vezetőedző: Bognár RóbertSiófok: Solberg – BÖHME 4 (1), JEZIC 4, Perianu 1, KOBETIC 6 (1), Khmyrova 2, AOUSTIN 6. Csere: DEDU (kapus), ElGhaoui 1, Janjusevic 1, Mireya Gonzalez 3. Vezetőedző: Tor Odvar MoenHétméteresek: 3/3, ill., 2/2Kiállítások: 14 perc, ill., 10 percPiros lap: Hajtai Vanessza (három kétperces büntetés után)„Szerettük volna kihasználni, hogy a Siófokra a hétvégén EHF-kupa döntő vár, és talán a játékosai már inkább arra koncentrálnak. Vegyes érzések vannak bennem. Csalódott vagyok, amiért pont nélkül maradtunk, de büszke is vagyok a lányokra, hogy ilyen nagy harcra késztették az ellenfelet. Katona Flórát külön is kiemelném. Több helyen lemondtak már róla, de ma bizonyította, hogy remek képességű játékos, aki képes extrákra is, ha bíznak benne."„Minden meccsünk fontos a bajnokság hajrájában. Ez is az volt, hiszen a bronzérem a célunk. Kemény csatára késztetett bennünk a Mosonmagyaróvár. A találkozót az döntötte el, hogy nekünk tapasztaltabb játékosaink vannak. Köszönjük, hogy nehéz meccsre késztetett minket a Mosonmagyaróvár, ez jó erőfelmérő volt az EHF-kupa döntője előtt."