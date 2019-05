Női kézilabda NB I - Mosonmagyaróváron Bognár Róbert maradt az edző

Hoffmann László, Horváth Cs. Attila, Bognár Róbert

Eldőlt, hogy marad az MKC-nál dr. Hoffmann László szakmai igazgató és Bognár Róbert vezetőedző. A másodedzői posztot és egyben az ifjúsági csapat irányítását, új szakemberként, Stranigg Ferenc látja majd el júliustól.- Azt gondolom, hogy Bognár Róbert tavaly a feljutással, idén pedig a biztos bennmaradással teljesítette a klubvezetés által kitűzött célokat, így természetesen az új idényre is bizalmat kap – mondta Horváth Cs. Attila, az MKC elnöke. – A csapat fejlődése egyértelmű, reméljük, hogy ez a folyamat tovább halad, s immáron megfelelő tapasztalatokkal felvértezve, a jövőben még eredményesebb lesz az együttes. Az új keret kialakítása egyébként Hoffmann László feladata volt, aki a szakmai munka első számú felelőse a klubnál, s ami örömteli számomra, hogy egyre inkább összecsiszolódott a szakmai igazgató és a vezetőedző, akikre nyártól a felnőtt gárda mellett az utánpótlás munka irányításában, felügyeletében is az eddigieknél nagyobb teher hárul.- Bízunk abban, hogy hosszú távon is működni fog a közös munka – vélekedett Hoffmann László , az MKC sportigazgatója. - Eddig ugyanis mindent meg tudtunk beszélni Robival és ezért soha nem volt szükség az alá vagy fölérendelt viszonyra. A kezdeti félelmek is elmúltak, hiszen én nagyon értékes edzőnek tartom Bognár Róbertet, akit egy kicsit meg kellett erősíteni. Viszont az eddig elvégzett munkánk tulajdonképpen csak tűzoltás volt és most következik majd egy modernebb, más szemléletű kézilabda elsajátítása. A nyári közös felkészülés azonban segíteni fog nekünk és reméljük, hogy a csapattal együtt mi is fejlődni fogunk.- Én is úgy érzem, hogy jó a kapcsolatunk és ez meg is látszik az eredményeinken – folytatta Bognár Róbert . - Nem mindig ugyanazt gondoljuk, de elfogadjuk, sőt támogatjuk a másik elképzeléseit. Laci mellett maradéktalanul meg tudom tartani az egyéniségemet, a tapasztalata pedig minden téren sokat segít nekem. Mindketten nyerő típusú emberek vagyunk, tehát olyanok, akik még egy edzésjátékban sem akarnak veszíteni. Ezt pedig most közösen tudjuk sulykolni a játékosokba, ami nagyon komoly megerősítést jelent a fejekben. A nyári pihenés utáni, közösen megtervezett és felépített felkészülés remek alapot fog adni nekünk a következő idényre.